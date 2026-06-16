Terror en Trinidad: Venezolana fue interceptada y asesinada por su expareja en plena calle mientras iba al trabajo

Una migrante venezolana murió en Trinidad y Tobago luego de que su expareja la apuñalara en plena vía pública cuando se dirigía a su trabajo en compañía de una compañera.

La víctima respondía al nombre de Mariannys Jiménez, también conocida como “Sophia”, de 28 años, originaria de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Jiménez y su compañera de trabajo, ambas empleadas en un restaurante chino, caminaban por la calle cuando, poco después de las 9 de la mañana, la expareja de Jiménez las interceptó y empezó a atacar a la venezolana en presencia de su compañera.

Aunque la víctima intentó huir, terminó cayendo al pavimento debido a las heridas mortales que le propinaron. De igual forma, su compañera corrió a un supermercado a pedir ayuda y los transeúntes ayudaron a trasladar a Jiménez al centro de salud donde falleció mientras recibía tratamiento.

Durante la investigación, descubrieron que Jiménez pasó la noche anterior en casa de una compañera de trabajo, temiendo por su vida.

BÚSQUEDA DEL SOSPECHOSO

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda y mantienen bajo alerta máxima las zonas costeras, ante el riesgo de que el sospechoso intente huir en una embarcación clandestina hacia Venezuela.

Asimismo, estarían tramitando una orden de captura internacional.