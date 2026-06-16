Cayó la «viuda negra» de Argentina: Detuvieron a mujer acusada de matar al empresario venezolano Daniel Osorio

Organismos de seguridad en Argentina privaron de libertad a una mujer de 33 años por la muerte del empresario venezolano y directivo de GenTech Argentina, Daniel Antonio Osorio Peñaloza, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su apartamento.

La sospechosa responde al nombre de Anabela Sabrina Olmedo, quien enfrenta cargos como presunta autora material del crimen. Los investigadores dieron con ella a partir del análisis de cámaras de seguridad desde hace una semana. Sin embargo, permaneció prófuga durante varios días hasta que lograron ubicarla.

Desde el mismo día en el que encontraron el cuerpo los investigadores sospecharon de esta apodada «viuda negra».

La repentina muerte de Osorio Peñaloza de 46 años conmocionó a toda Argentina, ya que tenía gran reconocimiento por haber fundado su empresa años atrás junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de mantener una relación profesional, el ejecutivo era amigo personal del dirigente político.

El cuerpo apareció el pasado 8 de junio en su apartamento luego de que su familia alertara a las autoridades por haber perdido contacto con él.

Los investigadores no tardaron mucho en descubrir que alguien acompañó a la víctima durante las horas previas a su muerte. Fuentes con acceso al expediente indicaron que los detectives de la División Homicidios reconstruyeron que Osorio Peñaloza ingresó a la mañana temprano del sábado a su departamento acompañado por una mujer.

Las imágenes registraron a ambos al entrar al edificio de la avenida Díaz Vélez. La mujer llevaba una gorra y quedó filmada por distintos dispositivos de seguridad instalados tanto en el acceso como en sectores internos del inmueble. Horas más tarde, las cámaras volvieron a captar a la misma persona. Esta vez aparecía sola. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer abandonó el edificio sin compañía y utilizó la llave para salir de la propiedad.

Hasta ahora no han trascendido detalles sobre la relación que mantenía la presunta asesina con la víctima, o las circunstancias en que se produjo el encuentro entre ambos y qué ocurrió dentro del departamento durante las horas previas a la muerte del empresario.

Asimismo, siguen investigando para determinar si actuó sola o si contaba con algún cómplice.