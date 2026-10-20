TERROR EN PERÚ: Venezolano prestó su celular para ayudar a un paisano y fue atacado brutalmente

Un migrante venezolano de 29 años, identificado como Yanderson Gonzales, estuvo a punto de morir tras ser apuñalado en tres ocasiones en un asalto mientras desayunaba en la ciudad de Arequipa, en Perú.

Los hechos se dieron en las inmediaciones del puente Grau, en el sector Cercado. Según explicó el propio Gonzales al Diario Correo, el asalto ocurrió cuando estaba descansando sobre una grada mientras desayunaba.

La víctima relató que otro venezolano se acercó de sorpresa y le pidió prestado el celular para llamar a su madre. En primera instancia, Gonzales no dudó de sus intenciones, puesto que cuando no tenía teléfono llegó a hacer lo mismo para comunicarse con su familia. «Por eso, decidí ayudarlo», apuntó.

Lo que no esperaba Gonzales es que, luego de marcar y aparentemente no lograr comunicarse, el otro sujeto se iba a levantar y no entregarle el celular. Aunque en un principio pensó que era una broma, en segundos se dio cuenta que se trataba de un robo.

GONZALES FUE APUÑALADO

El joven migrante le exigió al sujeto que le entregara el celular, pero, tras una negativa, comenzó un forcejeo. Poco después, el antisocial sacó un arma blanca y le propinó a Gonzales tres puñaladas en el pecho.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Gonzales intentó detener al criminal, pero se desplomó por la pérdida de sangre. Otros transeúntes lo auxiliaron y luego lo llevaron hasta el Hospital Honorio Delgado, en donde determinaron que uno de sus pulmones fue perforado.

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Gonzales aclaró que lleva en Arequipa apenas una semana, puesto que ingresó a Perú por la frontera norte hace 15 días. Su plan era reunir fondos para llegar a Santiago de Chile, en donde viven varios familiares.