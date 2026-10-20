IMPACTANTES IMÁGENES: Recolector de basura casi terminó aplastado por un carro, pero un brutal reflejo le salvó la vida

Un impactante video en redes sociales se volvió tendencia al registrar la milagrosa forma en la que se salvó un trabajador del aseo, luego de que saltara de la plataforma del camión justo antes de que una camioneta chocara violentamente contra la unidad, evitando así que el vehículo lo aplastara.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre de 2026, alrededor de las 7:11 p.m. en una calle del municipio de Altamira, ubicado en el estado de Pará, Brasil.

De acuerdo con las imágenes difundidas por cámaras de vigilancia de la zona, el camión recolector se encontraba realizando sus labores cotidianas en la vía pública. El trabajador viajaba parado sobre la plataforma de metal posterior, la cual representa la zona de mayor riesgo en este tipo de unidades.

Segundos antes del impacto, el joven se percató de que una camioneta particular se dirigía directamente hacia la parte trasera del camión sin disminuir la velocidad. Ante el peligro, el trabajador reaccionó con una agilidad sorprendente y saltó al pavimento con una fracción de segundos de diferencia antes de que el vehículo particular colisionara de lleno contra la estructura metálica.

#Internacionales_EB Brasil: trabajador de tren de aseo se salva de milagro, vídeo impactante Impactante: https://t.co/lSgst3hpsX https://t.co/sd95NzbbUw — El Blog (@elblog) October 20, 2026

La fuerza del choque destrozó por completo la parte posterior del camión. Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta responsable detuvo su marcha de inmediato para auxiliar al trabajador, mientras compañeros de labores corrían a socorrerlo.

Minutos después, paramédicos a bordo de una ambulancia arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro médico cercano. Puesto que el operario solo sufrió lesiones leves en una pierna y su vida no corrió peligro, los médicos le otorgaron el alta hospitalaria esa misma noche.

El metraje ha generado una ola de asombro entre los internautas, quienes calificaron la maniobra del recolector como un auténtico “milagro”. Además, la escena abrió el debate sobre las condiciones de seguridad y el peligro constante al que se enfrentan diariamente los trabajadores.