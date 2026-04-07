Terror en montaña rusa: Un cadena se rompió y dejó a personas colgadas de cabeza por más de 20 minutos

Los visitantes de un parque de diversiones en Argentina vivieron momentos de terror cuando debido a una falla mecánica la montaña rusa quedó suspendida de cabeza durante 20 minutos con varias personas a bordo.

El hecho ocurrió en el Parque de la Costa, específicamente en el juego denominado «El Desafío». Una persona presente en el lugar comentó al medio El Tiempo que una cadena del mecanismo se rompió, lo que desencadenó la situación irregular.

Los pasajeros, además de quedar boca abajo, se encontraban detenidos en la parte más elevada del recorrido. De inmediato, personal del parque y servicios de emergencia comenzaron a trabajar para solventar lo ocurrido.

Tras el incidente, no se reportaron personas lesionadas. Los ocupantes fueron asistidos por el equipo del parque una vez finalizada la situación y se completaron los procedimientos de evacuación correspondientes.

«Parque de la Costa» Por la montaña rusa El desafío se rompió y todas las personas quedaron colgadas durante 20 minutos. pic.twitter.com/gWKepwMgr0 — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) April 6, 2026

En declaraciones a La Nación, el Parque de la Costa detalló parte de lo ocurrido. «Durante el ascenso, el sistema de elevación presentó una falla por lo que la formación quedó automáticamente inmovilizada mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente».

Desde la administración del parque de atracciones aseguraron que, actualmente, se están llevando a cabo las tareas necesarias para normalizar el sistema de elevación. «Es importante mencionar que todos nuestros procedimientos de operación y mantenimiento cuentan con certificación anual bajo la norma ISO 9001:2015», resaltaron.