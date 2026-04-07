‘Tiktoker’ desapareció misteriosamente en Costa Rica, su exnovio dio inquietantes detalles

Las autoridades en Costa Rica investigan la desaparición de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, creadora de contenido en TikTok, cuyo rastro se perdió desde el pasado martes 31 de marzo.

De acuerdo con medios locales citados por Infobae, su familia presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 2 de abril, luego de dos días sin lograr comunicarse con ella, situación que encendió las alarmas entre sus allegados.

De acuerdo con la información oficial, Merlo Espinoza fue vista por última vez en el sector de Salitral, en Santa Ana, específicamente en el condominio Los Pericos.

Desde entonces, el OIJ mantiene abierto un expediente de investigación y activó el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas, solicitando la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

La joven, originaria de San Juan de Río Coco, en Madriz (Nicaragua), residía desde hace varios años en Costa Rica.

En TikTok acumulaba más de 8.000 seguidores gracias a sus videos de comedia, escenas cotidianas y contenido familiar, especialmente junto a sus hijas gemelas de cuatro años.

De hecho, su constante actividad en redes sociales hace que su desaparición resulte aún más inusual y preocupante para quienes la seguían

SU ÚLTIMO RASTRO

El padre de la joven, Máximo Merlo, de 61 años, relató que la última conversación con su hija ocurrió el pasado lunes, 30 de marzo.

Al intentar contactarla nuevamente al día siguiente, recibió información de la expareja de Junieysis, quien aseguró que ella se había dirigido a la playa en compañía de un grupo de tiktokers y regresaría el Miércoles Santo.

“El martes llamé de nuevo y me dijeron que no nos preocupáramos, que mi hija regresaría el Miércoles Santo”, señaló el padre, quien también manifestó que no conocía a las personas con las que supuestamente su hija habría viajado.

Es por ello, que con el paso de los días sin noticias, la familia decidió presentar la denuncia formal.

En medio de la incertidumbre, amigos y conocidos han recurrido a redes sociales para difundir información y solicitar apoyo.

¿HAY SOSPECHOSOS?

Algunos conocidos han señalado públicamente a un hombre costarricense, identificado por las iniciales G. C. R., como una persona que podría tener información relevante sobre el paradero de Merlo Espinoza.

«Entregála o brindá toda la información a la policía por favor, que toda su familia está muy preocupada. Tiene dos hijas. Da la versión correcta», escribió una allegada en Facebook, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios.

No obstante, el OIJ no ha confirmado la participación de ninguna persona en los hechos, por lo que el caso continúa bajo estricta investigación.

Es por ello, que las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar de manera confidencial a través de las líneas 800-800-0645 y el WhatsApp 8800-0645.

Mientras tanto, la familia de Merlo Espinoza mantiene la esperanza de encontrarla con vida y pide solidaridad a la comunidad costarricense y nicaragüense en este momento de profunda angustia.