TERROR EN CARNAVAL DE RÍO DE JANEIRO: Carroza perdió el control y terminó chocando contra el público

Momentos de terror se vivieron este domingo en el Sambódromo Marques de Sapucaí donde se celebra el tradicional desfile de la Serie de Oro del carnaval de Río de Janeiro, Brasil, luego de que una carroza perdiera el control y terminara chocando contra el público presente. A pesar de que al menos tres personas resultaron aplastadas por la estructura, afortunadamente sobrevivieron al incidente.

De acuerdo a lo que informó el medio local O Globo, solo uno de los heridos tuvo lesiones graves; sin embargo, las otras dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar.

El siniestro se produjo debido a que quienes manejaban la carroza no querían superar el límite de 55 minutos dado a cada participante. La carroza perteneciente a la União de Maricá, salió del eje luego de pasar la línea de meta y golpeó el lado derecho de la pista, atropellando a los mencionados tres espectadores.

HOMBRE HERIDO OPERADO DE URGENCIA

Según informó el Secretario de salud brasileño, Daniel Soranz, el hombre que resultó herido sufrió una grave fractura abierta en ambas piernas. Se trata de Itamar de Oliveira, de 65 años de edad, uno de los miembros del equipo de apoyo de Maricá.

El funcionario señaló que el sexagenario llegó al centro de salud en apenas ocho minutos, con un estado bastante delicado. Sin embargo, ya fue estabilizado y enviado a quirófano para operar las mencionadas fracturas, reseñó el medio argentino TN.

Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, compartió un mensaje en su cuenta de X (Twitter), señalando que la investigación para determinar responsabilidades estará a cargo de la Policía Civil.

En este sentido, el colegio implicado en el siniestro, publicó un comunicado refiriéndose a la situación.

«La Unión de Maricá expresa su solidaridad con el señor Itamar de Oliveira y su familia. En este momento, nada es más importante que la salud y la recuperación completa de la persona implicada», indicaron en la misiva.