¿Existen los extraterrestres?: La revelación de Barack Obama que está dando de qué hablar

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que los extraterrestres sí existen, aunque admitió que nunca ha visto uno.

«Son reales, pero no los he visto, no están en el Área 51», respondió Obama preguntado sobre el tema durante una entrevista con Brian Tyler Cohen.

«No existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración, y se la ocultaron al presidente de Estados Unidos», añadió el dirigente político.

ATAQUES DE TRUMP

En otro momento de la entrevista, Cohen le preguntó sobre los ataques que le ha hecho el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, con tu cara, en el cuerpo de un simio. Y así, de nuevo, hemos visto la involución del discurso. ¿Cómo podemos salir de la situación en la que hemos caído?», preguntó.

En este sentido, Obama cuestionó el accionar del mandatario. «La mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante. Es cierto que llama la atención. Es cierto que es una distracción. Pero al viajar por el país, al viajar por el país, uno conoce gente que todavía cree en la decencia, la cortesía y la amabilidad. Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece haber ninguna vergüenza al respecto entre quienes antes creían que había que tener cierto decoro, sentido de la propiedad y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido».

«Pero la razón por la que señalo que no creo que la mayoría de los estadounidenses aprueben esto es porque, en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense. Acabamos de ver esto en Minnesota, en Minneapolis. Es importante que reconozcamos la naturaleza sin precedentes de lo que ICE estaba haciendo en Minneapolis, St. Paul, la forma en que los agentes federales, los agentes de ICE estaban siendo desplegados, sin ninguna directriz clara, sin capacitación, sacando a las personas de sus hogares», señaló.

Finalmente, expresó su confianza en que pronto pueda ocurrir una transición política en el país. «En fin, la buena noticia es que creo que quienes nos oponen políticamente, la actual Casa Blanca, esta administración y sus facilitadores, se están portando tan mal, están haciendo cosas tan locas, que no debería ser difícil para nosotros unirnos en torno a los puntos de acuerdo y centrarnos en ellos. Creo que eso sucederá si ganamos las elecciones intermedias y luego tenemos unas primarias sólidas para decidir quién será el próximo presidente demócrata. No deberíamos tener miedo de tener un debate sólido”.