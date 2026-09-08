TERROR EN BRASIL: Asesinaron a DJ venezolano mientras celebraba su cumpleaños en una discoteca

El músico venezolano Alfred Durán, conocido en el gremio artístico como «Alfred DJ», fue asesinado en Boa Vista, Brasil, mientras celebraba su cumpleaños en una discoteca.

El hecho violento tuvo lugar en las inmediaciones de la discoteca Ibiza. De acuerdo con algunos medios, la tragedia se desencadenó cuando Durán intentó intervenir como mediador para calmar una discusión que se desarrollaba a las afueras del establecimiento nocturno.

En medio de la confrontación, uno de los implicados, quien también sería venezolano, desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra el músico, quien murió de manera inmediata en el sitio.

Sin embargo, otras versiones de medios locales han dicho de manera preliminar que el hecho ocurrió dentro de la discoteca, provocando el pánico entre los presentes. La víctima habría recibido varios disparos.

Otros medios indicaron que el sospechoso, aún no identificado, comenzó a disparar fuera del local y persiguió a la víctima hasta el interior, donde continuó disparando.

Equipos de la Policía Civil de Roraima y del Instituto de Medicina Legal (IML) acudieron al lugar para acordonar la zona y retirar el cuerpo. El caso quedó a disposición de la División de Homicidios, que investiga al autor y el móvil del crimen.

Nacido en Anzoátegui, Durán se había establecido en Brasil para desarrollar su carrera profesional.

Además de su faceta en las consolas, se desempeñaba activamente como promotor de equipos de sonido y organizador de espectáculos, gestionando la difusión de eventos a través de su propia plataforma web.