«Me escupió y me dijo miles de cosas»: Delivery venezolano rompió el silencio tras video viral en el que fue agredido en Perú

El delivery venezolano que fue agredido por una cliente en Perú rompió el silencio y denunció públicamente lo ocurrido en el hecho que rápidamente se hizo viral en redes sociales luego de que un testigo lo grabara desde un vehículo.

«Mi nombre es Daniel, como ya se pudieron dar cuenta en el video la muchacha me empieza a golpear por hacerle un delivery. Yo llego y me estaciono al lado del domicilio. Yo tenía tranquilamente esperando de 25 a 30 minutos. Ya la señorita por el chat ya me venía tratando de una manera errante, pero no le hice caso, es molestoso pero común. ‘Si quieres te esperas, si quieres te vas, tú verás qué haces, ese es tu trabajo, esas son tus opciones’. Yo digo, bueno ya, otra más de tantas personas, pero hasta ahí, ya sale, le entrego, que me pague y me voy», contó para Venezolanos en Perú.

«Pero resulta ser que la señorita cuando salió me dice ‘dame mi comida’ y le digo ‘claro que sí señorita aquí está su domicilio, son 115, para que por favor me pague y me dé el código por favor'», relató.

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En este sentido, destacó que la mujer quería hacerse con el pedido a la fuerza. «La señorita de una buena vez le puso la mano a la comida y me dice ‘suelta mi comida’ y yo le digo, ‘claro que sí no hay ningún problema, yo no me la voy a llevar, ni tampoco me voy a ir, solamente necesito que efectúe el pago para poder entregar el pedido y me da el código para yo poder seguir con mi día de trabajo».

«Me dice ‘No, no te voy a dar nada, dame mi comida, suelta mi comida, no me toques’, y yo le digo, no la estoy tocando, yo tengo la mano en el pedido que aún no ha pagado, y ella viene: ‘No, dame mi comida, no me toques, en tu perra vida me toques’, escupiéndome prácticamente, yo me fui a mi moto porque aguanté tanto golpe y la mano me estaba doliendo y todavía se me arrima y me sigue diciendo, me escupe, me dice miles de cosas y yo bueno ya, esto se salió de control, porque la señorita la verdad no sé por qué actuó de esa manera. Todavía no se ha presentado públicamente ni nada, pero la verdad no entiendo porque hay personas así como esas», concluyó