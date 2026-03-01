TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE: Irán prometió venganza tras fallecimiento de Jamenei y así respondió Trump

Las autoridades de Irán juraron vengar la muerte del ayatolá Alí Jamenei y colocaron la estabilidad de Medio Oriente en un punto de quiebre absoluto, luego de que el mandatario Masud Pezeshkian calificó la futura respuesta militar como un “deber y derecho legítimo” tras los bombardeos.

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, prometió de forma contundente “una lección inolvidable a los opresores internacionales”. Estas amenazas surgen tras la ofensiva coordinada entre el Pentágono y las Fuerzas de Defensa de Israel.

LA RESPUESTA DE TRUMP

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, reaccionó de inmediato a través de su red Truth Social ante el anuncio de las represalias inminentes por parte del régimen islámico. “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca”, escribió el mandatario estadounidense.

El presidente elevó la apuesta con un mensaje de advertencia directo frente a la posibilidad de nuevos movimientos militares desde territorio iraní. “¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los atacaremos con una fuerza nunca antes vista!”, sentenció.

Trump tomó la determinación de lanzar la operación “Furia Épica” antes de viajar a Texas, buscando terminar definitivamente con el sistema actual de Irán. El mandatario grabó un discurso desde Mar-a-Lago donde justificó el ataque como un paso necesario para el orden mundial.

En su mensaje oficial, instó directamente al pueblo de Irán a “tomar el control de su gobierno” una vez que las operaciones militares concluyan en la zona. El presidente aseguró que Estados Unidos respalda este proceso de cambio interno con “una fuerza abrumadora y devastadora”.

La ejecución de esta ofensiva ocurrió tras el colapso de las gestiones diplomáticas que Omán impulsó en Ginebra para intentar frenar la crisis. Los enviados de ambos países abandonaron la mesa de negociación sin éxito antes del inicio de los bombardeos conjuntos.