Trump confirmó el fallecimiento del Ayatolá Alí Jamenei, «líder supremo» de Irán

El presidente de los EEUU, Donald Trump, confirmó en sus redes sociales que el «líder supremo» de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, falleció este sábado durante los ataques de la nación norteamericana e Israel contra la nación islámica, tras varias semanas de negociaciones infructuosas.

Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth.

«Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios», advirtió Trump en su publicación.

Asimismo, señaló que el «líder supremo» iraní no pudo evadir a los servicios de inteligencia estadounidenses ni a sus «sofisticados sistemas de rastreo», al tiempo que destacó la colaboración de Israel. «Ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada», precisó el mandatario republicano.

OPORTUNIDAD PARA EL PUEBLO IRANÍ

Para Trump la muerte de Jamenei «es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país» e incluso aseguró que muchos de los miembros de los cuerpos de seguridad islámicos «ya no quieren luchar y buscan inmunidad». «Como dije anoche: ¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!».

En este sentido, recomendó a los policías y militares «que se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece».

«Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país ha quedado profundamente destruido e incluso aniquilado. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho en el mundo», sentenció el magnate neoyorquino.