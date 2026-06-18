Tensión en las presidenciales de Colombia: Un final de fotografía o una posible victoria avasallante

Los colombianos se preparan para manifestar su decisión en las elecciones presidenciales de ese país este domingo. Hay dos candidatos para esta segunda vuelta: el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella.

La primera vuelta, realizada el pasado 31 de mayo, marcó una clara polarización en estas elecciones. De la Espriella superó los 10 millones de votos, con un 43,74%, seguido muy de cerca por Cepeda, con el 40,90%.

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, el analista Jesús Yánez habló con Caraota Digital y dejó claro cómo es el escenario. «Desde el punto de vista electoral, se encuentra bastante tenso», señaló el experto.

Distintos estudios y encuestas apuntan que habría un empate técnico en estas elecciones, mientras tanto, otros análisis apuntan a una victoria de De la Espriella por unos pocos puntos. Yánes considera que hay dos escenarios posibles.

«Lo cierto del caso es que existe en crispación, estoy casi convencido que podría haber un final de fotografía en el primer escenario, como podría haber una victoria avasallante por parte del candidato De la Espriella», analizó Yánez.

El especialista consideró que una victoria de De la Espriella tendría una razón: el rechazo al actual presidente, Gustavo Petro. «Solamente se debería, por el miedo que existe a la continuidad de una política frente al gobierno», agregó.

APOYOS EN LAS ELECCIONES

Yánez también indicó que los respaldos a ambos candidatos podrían definir estas elecciones. «Hay momentos de crispación, en efecto los apoyos, hay apoyos que pueden sumar, hay otros que más bien lejos de sumar pueden restar», señaló.

El analista señaló el caso de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien obtuvo menos del 1% de los votos y respaldó a Cepeda. Este apoyo «puede generar cierto rechazo en los grupos tradicionales del petrismo y del Pacto Histórico», al ser vista como una candidata de derecha.

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Lo mismo podría ocurrir con Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata presidencial Paloma Valencia. Tras obtener menos del 7% de los votos, el político se negó a respaldar a algún candidato en la segunda vuelta de las elecciones, aunque se mantuvo cercano al Centro Democrático liderado por el expresidente, Álvaro Uribe.

La segunda vuelta se lleva a cabo este domingo, 21 de junio. En esta jornada se definirá la continuidad del gobierno de Petro o un giro político a una derecha liderada por Abelardo de la Espriella. Quien sea electo, gobernará Colombia desde el 7 de agosto hasta el 2030.