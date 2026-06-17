Colombia cerrará la frontera con Venezuela por 36 horas: Esto dice el comunicado

El Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira informó este miércoles, 17 de junio, que la frontera entre Colombia y Venezuela permanecerá cerrada de forma temporal con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual los colombianos elegirán al próximo presidente y vicepresidente para el período 2026-2030.

La medida se aplicará desde este sábado, 20 de junio, a las 7:00 de la noche (hora de Venezuela) hasta el lunes, 22 de junio, a las 7:00 de la mañana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0612 de 2026 emitido por el gobierno colombiano.

Estas medidas forman parte del llamado Plan Democracia, implementado por las autoridades colombianas, que incluye controles más estrictos en los pasos fronterizos, mayor vigilancia y restricciones temporales a la movilidad, con el objetivo de evitar alteraciones del orden público durante la jornada electoral.

Es por ello, que se instó a los ciudadanos a tomar previsiones, tras el anuncio hecho por la nación vecina por los comicios del domingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira, Venezuela (@consuladocolsanantoniotachira)

ELECCIONES EN COLOMBIA

Vale recordar, que la segunda vuelta presidencial está programada para este domingo, 21 de junio, luego de una primera ronda electoral celebrada el 31 de mayo, en la que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria (más del 50 %) para ganar en una sola jornada.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta concluyó con Abelardo De la Espriella como el candidato con más votos, quien logró 10.361.499 (43,74 %), e Iván Cepeda, en el segundo puesto al obtener 9.688.361 sufragios (40,90 %), asegurando así el pase de ambos a la contienda definitiva.