TENSIÓN EN IRÁN: Mujeres quemaron sus hiyabs y fotos del «líder supremo» durante protestas que superan los diez días

Las mujeres de Irán protagonizan actualmente una de las mayores oleadas de protestas de las últimas décadas en ese país, desafiando al gobierno de la República Islámica en decenas de ciudades tras el estallido inicial motivado por una crisis económica.

Las movilizaciones iniciaron el 28 de diciembre de 2025 tras el cierre del histórico Gran Bazar de Teherán y el incremento de la inflación. Sin embargo, la participación de las mujeres transformó los reclamos económicos en una confrontación directa contra las autoridades clericales y sus políticas de control.

Miles de mujeres han inundado las calles en al menos 25 de las 31 provincias de Irán, desafiando los decretos religiosos que restringen sus derechos desde hace décadas.

En redes sociales se han viralizado imágenes donde se quitan el hiyab en la vía pública y lo queman, afrontando las consecuencias. Este acto simbólico responde además al movimiento «Woman, Life, Freedom», iniciado tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 por supuestas violaciones de las normas de vestimenta.

Además, otro método de protesta ha sido quemar con cigarrillos fotos del líder supremo, Alí Jamenei.

Según la legislación iraní, quemar la imagen del líder supremo está tipificado como un delito grave. Además, para las mujeres fumar es una actividad restringida o desaconsejada desde hace tiempo.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DE IRÁN

Las autoridades iraníes respondieron con medidas drásticas para frenar el impacto de la rebelión de las mujeres. Por ello, bloquearon el internet a escala nacional y cortaron las líneas telefónicas, reseñó Agencia API.

Organizaciones de monitoreo digital como NetBlocks confirmaron que el acceso a la red cayó a niveles casi nulos. Así, aislaron al país del mundo exterior para evitar que se difundan las imágenes de las protestas.

A pesar de este apagón, las mujeres han logrado reunir a hombres, jóvenes y obreros bajo consignas que apuntan directamente contra Jamenei y el sistema teocrático de Irán.

