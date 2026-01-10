Hermano de Rocío San Miguel reveló cuál es su situación jurídica y estado de salud tras su excarcelación

José Manuel San Miguel, hermano de Rocío San Miguel, aclaró que la activista no recibió libertad plena tras su excarcelación el pasado miércoles, sino que recibió una medida cautelar sustitutiva para poder salir de prisión.

«Es importante aclarar, con absoluta responsabilidad jurídica, que no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial», señaló en un comunicado.

En ese sentido, precisó que San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente. Por esa razón, ninguna persona «está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre».

Tampoco «atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas», ni «interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión».

CONFIRMA GESTIONES DE ZAPATERO Y CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD

Por otro lado, confirmó gestiones del Gobierno de España y de José Luis Rodríguez Zapatero. Agradeció a ellos y a actores «que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones».

El hermano de Rocío San Miguel dijo que su situación «no constituye un destierro, ni una renuncia a sus derechos». Por el contrario, dijo que forma parte «de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para viabilizar su excarcelación».

En cuanto a su estado de salud, indicó que está en buen estado y continúa actualmente con su proceso de rehabilitación en el hombro. «A la fecha, sigue un esquema médico de recuperación y terapia, con evolución satisfactoria».

Igualmente, se destacó que la activista «mantiene la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad». También que estos pasos «formen parte de un proceso amplio de reconciliación nacional».