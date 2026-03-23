«Tenemos mucha suerte de que no se los hayan comido»: Perritos robados protagonizaron un escape de película en China

Siete perritos robados a sus dueños protagonizaron una historia digna de película luego de escapar del camión que los transportaba ilegalmente y recorrer 17 kilómetros juntos y guiados por el olfato de un pequeño corgi que los llevó nuevamente a casa.

Los hechos ocurrieron en una zona rural de China. De acuerdo con medios locales, los ladrones trabajaban para una carnicería de carne de perro, por lo que a los siete animales les esperaba la muerte.

Tras viralizarse el caso en el que incluso un conductor grabó a los perritos regresando a casa por una concurrida autopista en Changchun, provincia de Jilin, varios ciudadanos están pidiendo que se endurezcan las leyes de protección animal.

Las imágenes grabadas por un hombre de apellido Lu muestran a los perritos rodeando cuidadosamente a un pastor alemán herido, mientras que un Corgi que iba al frente miraba repetidamente hacia atrás para asegurarse de que nadie se quedara.

El grupo también incluía golden retrievers, labradores y perros pequinés.

«Se parecen a una banda de hermanos pequeños en apuros, moviéndose al unísono; nada que ver con perros callejeros», declaró Lu.

Asimismo, señaló que intentó guiarlos a un lugar seguro, pero los perros solo seguían al Corgi.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home. They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

La base local de Bitter Coffee para perros callejeros informó que enviaron a varios voluntarios para facilitar el regreso de los perritos a su comunidad. Asimismo, destacó la importancia de que todos los perritos se conocían, ya que suelen jugar juntos en su comunidad, razón por la cual se mantuvieron juntos durante los dos días que caminaron.

Un voluntario afirmó que los individuos que surtían a una carnicería de carne de perro habían robado los perritos, y sugirió que ellos podrían haber escapado de un camión, aunque ningún testigo vio su huida.

Asimismo, confirmó que los siete perros habían regresado con sus respectivos dueños, que provenían de tres hogares diferentes.

Al día de hoy todavía existen restaurantes de carne de perro al norte de China. En las temporadas frías los lugareños creen que consumir carne de perro les proporciona calor y sustento.

No obstante, es poco usual ver granjas de perros, debido a sus altos costos. Por lo cual, los dueños de carnicerías suelen abastecerse con animales callejeros o mascotas robadas.

Un propietario expresó su alivio al saber que sus perros desaparecidos, un pastor alemán y un golden retriever, habían regresado a casa, y declaró: «Tenemos mucha suerte de que hayan vuelto y no se los hayan comido».

Otra dueña mencionó con orgullo a su Corgi, conocido por su inteligencia y su habilidad para encontrar el camino de regreso a casa.

Hasta el momento no hay ninguna información sobre los ladrones.