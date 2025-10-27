«Tendremos el Congreso más reformista de la historia»: Milei celebró triunfo en elecciones legislativas en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que «el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo» a través de importantes reformas.

El mandatario argentino ofreció estas declaraciones luego del triunfo en los comicios legislativos de su partido, La Libertad Avanza (LLA).

«Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos», acotó. En esta línea, destacó la necesidad de «consolidar el crecimiento y el despegue de Argentina».

«A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina», añadió.

El partido de Milei ganó las elecciones con el 39 % de los votos y obtuvo una amplia diferencia respecto a la peronista Fuerza Patria y sus aliados, con el 29,4 %.

🚨JAVIER MILEI STORMS TO VICTORY IN ARGENTINA The polls were lying

The media were lying

They said he would lose

They said he would struggle He’s won in a LANDSLIDE Argentina rejects communism ✊ AFUERA‼️ pic.twitter.com/SkN5qe10Fm — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 27, 2025

«No solo vamos a defender las reformas ya hechas sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan. Hoy claramente ha sido un día histórico para Argentina», sostuvo.

Además, adelantó que van a «persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento».

Con estos resultados, el partido de Milei obtuvo un tercio de la Cámara Baja con el fin de sacar adelante sus proyectos y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.