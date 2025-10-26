Mundo

VIDEO: Así fue el operativo en el que detuvieron a 17 presuntos miembros del Tren de Aragua en Chile

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Foto: Cuenta de X (Twitter) PDI

La Policía de Investigación (PDI) de Chile, logró capturar a 17 presuntos miembros de una organización delictiva vinculada a la megabanda trasnacional de origen venezolano, Tren de Aragua.

La captura de los 17 sospechosos se produjo en el marco de la operación “Ruta del Sur”, que incluyó el allanamiento de 23 domicilios en la ciudad de Osorno, ubicada al sur de la nación austral.

Cuatro de los detenidos son de nacionalidad venezolana, y la investigación apunta a que la célula mantenía vínculos con líderes de la organización criminal que operan desde fuera de Chile.

Durante el procedimiento policial, se incautó aproximadamente un kilo de droga, con un valor estimado superior a los 12.000 dólares.

Entre las sustancias decomisadas se identificaron cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y cocaína base, elementos que fortalecen la imputación por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y asociación ilícita.

Las autoridades chilenas advirtieron que el hallazgo confirma la expansión territorial del Tren de Aragua, que ha extendido sus operaciones a distintas regiones del país, consolidando su presencia en el cono sur como una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la extorsión y otros delitos graves, de acuerdo a lo reseñado por BioBio Chile.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA OS DETENIDOS

El tribunal de Osorno decretó la prisión preventiva de los 17 sospechosos detenidos, tras una extensa audiencia de formalización realizada a puerta cerrada.

Según informó el mencionado medio chileno, la medida cautelar se adoptó luego de que las autoridades presentaron la investigación que permitió la incautación de drogas, armas de fuego y especies presuntamente utilizadas en actividades delictivas.

Entre el armamento recuperado se encontraron piezas modificadas para permitir el disparo automático, de acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscalía.

El juez de garantías fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, durante el cual se buscará esclarecer los nexos entre los imputados y determinar la extensión de sus operaciones dentro del territorio chileno.

Por último, se supo que los detenidos fueron identificados como presuntos miembros de la facción “Hermanos Cartier”, una estructura interna del Tren de Aragua detectada en el sur del país.

