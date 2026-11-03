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Temor en Colombia: Los videos del nuevo temblor que se registró este 3Nov, varias estructuras resultaron afectadas

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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En horas de la madrugada de este martes se registró un fuerte sismo en Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano inicialmente la magnitud fue de 5,3, pero minutos después amplió la intensidad a 5,6.

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El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 4 de la mañana en el centro del país. «Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia», indicó el organismo.

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Asimismo, precisó que tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC, que también registró varias réplicas minutos después del movimiento inicial.

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De igual forma, hubo reportes de personas que sintieron el sismo en otras zonas como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras ciudades.

AFECTADOS 

Los primeros balances de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que una persona resultó lesionada en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda.

Mientras tanto, en Quimbaya, en el departamento del Quindío, se desprendió parte de la estructura de una iglesia, sin que se registraran personas heridas.

Por otra parte, en Bogotá, el movimiento provocó evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, aunque el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que no había daños ni afectaciones en la ciudad tras una primera revisión.

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