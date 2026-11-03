Temor en Colombia: Los videos del nuevo temblor que se registró este 3Nov, varias estructuras resultaron afectadas

En horas de la madrugada de este martes se registró un fuerte sismo en Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano inicialmente la magnitud fue de 5,3, pero minutos después amplió la intensidad a 5,6.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 4 de la mañana en el centro del país. «Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia», indicó el organismo.

🔴 Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este martes 3 noviembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima. Imágenes de los momentos de pánico que se vivieron en Pereira durante el sismo📹👇. video: bambuquero2 en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

Asimismo, precisó que tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC, que también registró varias réplicas minutos después del movimiento inicial.

De igual forma, hubo reportes de personas que sintieron el sismo en otras zonas como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras ciudades.

Update: More footage shows shaking and damage to homes after a magnitude 5.6 earthquake struck near Chaparral, Tolima, Colombia, on Nov. 3. Sismo – Terremoto – Temblor

🎥 To Be Verified https://t.co/o4SSIuj7oE — GeoTechWar (@geotechwar) November 3, 2026

AFECTADOS

Los primeros balances de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que una persona resultó lesionada en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda.

🔴Atención: Reportan graves daños en viviendas de Chaparral, Tolima, tras el sismo de 5,6 que sacudio a Colombia este martes, 3 de noviembre. 📹: Redes sociales https://t.co/ZYnb0EJtaB https://t.co/5Cw4z3yC46 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

Mientras tanto, en Quimbaya, en el departamento del Quindío, se desprendió parte de la estructura de una iglesia, sin que se registraran personas heridas.

🇨🇴 | Reportan daños en viviendas tras el sismo de magnitud 5,6 en Colombia, con epicentro en Chaparral, Tolima. También se reportan dos réplicas de 3,5 y 3,3. https://t.co/Ft47QAZWyB — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 3, 2026

Por otra parte, en Bogotá, el movimiento provocó evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, aunque el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguró que no había daños ni afectaciones en la ciudad tras una primera revisión.