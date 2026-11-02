El caso de la abuela extorsionadora: Amenazaba a las hijas de su víctima por esta cantidad de dinero

Las autoridades policiales colombianas capturaron a una mujer de 68 años, identificada como Mery Acosta de San Miguel, por su presunto papel en la extorsión de un agricultor en la localidad de Bucaramanga, departamento de Santander.

Medios regionales reseñaron la captura de Acosta y precisaron que la investigación en su contra se remonta hasta marzo de 2022. La señora fue finalmente detenida la semana pasada y ahora enfrenta una pena de hasta siete años de prisión.

De acuerdo a las investigaciones, un agricultor denunció que su familia comenzó a recibir llamadas amenazantes. Los antisociales se identificaban como integrante de la banda Los Pajaritos, supuestamente liderada por Acosta.

Estas personas aseguraban que tenían información sobre las actividades de la familia, particularmente de las hijas de la víctima y mencionaron algunos de sus desplazamientos, lugares de estudio y de trabajo.

CAPTURA DE ACOSTA

Según su declaración, el denunciante recibió una carta escrita a mano en la que le exigían el pago de 350 millones de pesos (casi 110.000 dólares). También le indicaba cómo, dónde y cuándo debía entregar el dinero.

La víctima recopiló todas estas evidencias y las entregó a la Fiscalía General de la Nación, que puso en marcha las pesquisas. Las averiguaciones llevaron a identificar y capturar a Acosta como sospechosa de la extorsión.

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Acosta resultó detenida y puesta a la orden de la Fiscalía para responder por el presunto delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Aunque la señora sería la líder de la banda, las autoridades no han relevado mayores detalles sobre su rol específico en el crimen.