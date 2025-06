Técnicos detenidos cambiaron sus versiones del asesinato de la venezolana Andreína Farías en Perú, esto dijeron

Los técnicos detenidos en Perú que asesinaron a la venezolana Andreína Farías, de 31 años, luego de que pidiera un servicio de conexión de internet, cambiaron sus versiones de los hechos, pero ahora arrojando contradicciones.

Los sospechosos ofrecieron narrativas que contrastan totalmente la una de la otra sobre qué le pasó a la víctima. Además, deja entre ver que al menos uno de los dos miente.

Los técnicos detenidos son Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero. El primero narró que estaba en el vehículo con Montero, cuando Farías se acercó a él. Una cámara de seguridad revela que Andreína, molesta, les dice «mátenme, pues», y es cuando la embisten con el vehículo

Sobre ello, Cueva señaló: «Él (su compañero) prende el carro y me voy atrás, donde siempre voy. Es ahí donde la chica se trepa al carro y golpea el parabrisas. Él, para no hacerle daño, retrocede pensando que se va a soltar, pero la chica no se soltaba del carro y él se va para adelante con toda la fuerza del carro. Yo le dije que no lo haga, pero él no quería que el carro se vaya a la comisaría, que recién lo habían comprado».

En ese sentido, precisó que Montero fue quien le admitió que abusó de la venezolana y que luego acotó que todo fue bajo «el consentimiento» de la mujer. «Yo le pregunté por qué tiene esa actitud y él primero me dijo: ‘la he violado’ y ahí entiendo la reacción de la chica. Yo le pregunto otra vez y ahí me cambió la versión diciendo que fue su consentimiento», apuntó.

LA VERSIÓN DE MONTERO QUE LE CONTRADICE

Pero Montero, el segundo de los técnicos, dijo que fue Cuevas quien quiso abusar de la venezolana. «Nosotros fuimos a instalar internet (…) instalamos un rac. La venezolana nos invitó al almuerzo. Trajo pollo a la brasa. Un cuarto para él y otro para mí», inició el relato.

Asimismo, reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la venezolana y aseveró que Cuevas indicó que «ahora le tocaba a él» abusar de la víctima. «Los dos no. Yo no más tuve relaciones sexuales con Andreína Farías. Cuando subo al tercer piso ya para irme, él dice ‘Mano, me toca’. ‘¿Qué te toca?’, le dije. ‘Si la flaca no quiere contigo’, le dije yo», apuntó.

Andreína Farías dejó cinco niños tras viajar a Perú en búsqueda de mejores condiciones de vida. Sus familiares claman justicia.