¿Triángulo amoroso mortal? Fue hallado muerto en la habitación de un motel, su esposa y su amante son las principales sospechosas

Un hombre identificado como Lino Rafael Arias Cantillo, de 44 años de edad, murió en un motel del departamento del Atlántico, Colombia, después de que quedara verse allí con su amante; pero el caso podría dar un giro inesperado, ya que se estudia la posibilidad de que el caso responda a un triángulo amoroso y haya sido la esposa la causante del desenlace fatal.

La prima del fallecido narró a Semana que las autoridades deben aclarar lo ocurrido. «Él murió dentro de la habitación. No murió en la calle, no murió manejando. Y dentro de la habitación tenía una compañera», dijo Kelly Pájaro.

Reveló que la presunta amante era cuñada de la esposa de Lino. Según la familia, el hombre ya había tenido un «tropezón amoroso» con esa persona.

Todo comenzó la mañana del pasado jueves, cuando Lino salió de su casa tras llevar a su hija al colegio. «Él salió de la casa a eso de las 8:00 de la mañana y a las 8:30 ya había fallecido. La Policía nos dijo que Lino tenía dos golpes en la cabeza», narró.

Supuestamente, la «compañera» que estaba con él cuando falleció entregó su declaración a la Policía y luego desapareció. «La que sería la amante, lo que dice es que ella no tenía la culpa, que la culpa la tenía la esposa, pero esta mañana llamaron a mi tía a decirle que la esposa había golpeado a mi primo», denunció.

EL PLAN QUE HABRÍA PUESTO EN ACCIÓN LA ESPOSA DE LINO

Se conoció que la esposa del fallecido no solo no ha dado la cara, sino que «está cobrando el dinero que él tenía por trabajos pendientes». Sin embargo, no ha organizado el funeral ni los trámites en medicina legal.

De igual forma, la familia del fallecido alerta sobre irregularidades tras su muerte. «Ella mandó a un vecino a reclamar las pertenencias de Lino, haciéndose pasar por el papá, cuando su padre murió hace años. ¿Cómo va a hacer eso si ella es la esposa?».

Además, los allegados piden a las autoridades que esclarezcan el caso, dado que desconocen las causas reales de la muerte de Lino Rafael Arias. «La compañera que estaba con él (Lino) en el motel dice que la esposa fue la que le dio un golpe en la cabeza y la esposa culpa a la que sería la amante que son concuñadas. Debe haber justicia para saber qué pasó. Nosotros queremos saber si fue un infarto por el golpe o si el golpe lo recibió dentro de la habitación. Que la autoridad nos ayude a esclarecer esto», exigió.