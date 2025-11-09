EN VIDEO: Taxista en estado de embriaguez arrolló a más de 10 personas, dos menores resultaron con muerte cerebral

Momentos de angustia se vivieron la noche de este sábado al sur de Bogotá, cuando un taxista en estado de embriaguez, arrolló a más de diez personas, incluidos cuatro menores de edad de los cuales dos resultaron con muerte cerebral.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 pm (hora local) en un sector del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, cuando el chofer del taxi perdió el control del vehículo, e impactó a varias personas que caminaban tranquilamente por la acera y fueron sorprendidos por la velocidad a la que venía el conductor.

De acuerdo con algunos testigos, al taxi lo conducía un hombre de más de 5o años que iba a gran velocidad. Una vez los ciudadanos y las mismas autoridades se percataron de que el individuo estaba borracho, lo detuvieron «en flagrancia».

De hecho una cámara de seguridad registró el momento del grave accidente. En las imágenes se ve cómo el taxi, a gran velocidad, pierde el control y embiste a por lo menos 11 peatones y luego se estrella contra el muro de una edificación.

BEBÉ DE CUATRO MESES ENTRE LOS HERIDOS

En cuanto a los cuatro menores que resultaron heridos, se estableció que hay un bebé de cuatro meses, así como unos menores de 7, 12 y 15 años; y todos pertenecían a la misma familia. Dos de ellos presentan trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo, según lo reseñado por Noticias RCN.

«Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento. La prima va a otro centro asistencial porque le van a hacer cirugías de rodilla, cadera y de sus brazos», dijo entre lágrimas Heidy Miranda, una familiar de las víctimas del accidente al noticiero colombiano.

«Estamos esperando que Dios obre en esta familia y la llene de fortaleza», agregó la mujer.