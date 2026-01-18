Sudáfrica declara desastre nacional por lluvias e inundaciones que han dejado al menos 31 fallecidos

(EFE).- Las autoridades de Sudáfrica declararon este domingo el estado de desastre nacional por las intensas lluvias e inundaciones que azotan principalmente las provincias de Limpopo (norte) y Mpumalanga (noreste), y que han causado ya 31 muertos en estas zonas desde diciembre.

El mal tiempo, que también ha afectado a las provincias de Kwa-Zulu Natal, el Cabo Oriental y el Noroeste, «ha causado la pérdida de vidas, daños a la propiedad, la infraestructura y el medio ambiente, así como la interrupción de los servicios básicos», destacó el director del Centro Nacional de Gestión de Desastres, Elias Sithole, en un comunicado.

La declaración del desastre nacional implica que la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo nacional sudafricano.

Así, Sithole instó a todos los órganos del Gobierno a «reforzar aún más su apoyo a las estructuras de gestión de desastres» y a garantizar que los planes de contingencia están plenamente activados para afrontar las consecuencias de las inundaciones.

Por su lado, el ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Velenkosini Hlabisa , afirmó que van a «reordenar nuestros presupuestos para intervenir en estas comunidades, para que la vida vuelva a la normalidad o incluso mejor que antes», según dijo en unas declaraciones a medios locales.

Se calcula que el coste de las reparaciones puede elevarse a miles de millones de rands sudafricanos (decenas o cientos de millones de euros).

En imágenes publicadas por medios locales, se pueden ver ríos desbordados por el crecimiento de su caudal, que ha hecho que el agua cubriera puentes y arrollara árboles, vehículos e infraestructuras, provocando el desplazamiento de la población.

Las precipitaciones llevaron también a la suspensión de las visitas de turistas al famoso Parque Nacional Kruger, situado en el norte de Sudáfrica y que se extiende en Limpopo y Mpumalanga, informó el viernes la entidad pública Parques Nacionales Sudafricanos (SANParks).

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó el pasado jueves Limpopo para evaluar sobre el terreno el «daño catastrófico» ocasionado por las lluvias.

«Nos dicen que podemos esperar más lluvia en los próximos días y que esto es consecuencia del cambio climático. El cambio climático está realmente con nosotros», dijo Ramaphosa.

El este de Sudáfrica ya se vio golpeado el pasado junio por lluvias torrenciales e inundaciones en las que murieron más de cien personas, incluyendo 38 niños. EFE