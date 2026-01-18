EN VIDEOS: Chile decretó «estado de catástrofe» tras incendios que dejan al menos 16 fallecidos y más de 50.000 evacuados

Gabriel Boric, presidente de Chile, decretó la madrugada de este domingo «estado de catástrofe» en las regiones de Ñuble y Biobío, medida que responde a los incendios forestales que azotan el sur del país y que ya forzaron la evacuación de más de 50.000 personas, dejando además 16 fallecidos.

Actualmente, diversos grupos de brigadistas forestales combaten 19 focos activos de incendio en el territorio chileno. Las autoridades concentran las labores de extinción en 12 puntos de las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros de la capital, Santiago.

🇨🇱⚡- Massive fires have erupted in Penco, Chile, threatening thousands of homes and lives. A few days ago two Israelis were caught on camera for starting fires in Argentina, and one detained in Chile for starting fires pic.twitter.com/7nGOrULIjg — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 18, 2026

«Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles», anunció Boric a través de una publicación en su cuenta de X (Twitter)

Dicho balance de víctimas mortales se trata del primero ofrecido por las autoridades, por lo que es posible que siga subiendo en las próximas horas. «Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío», reveló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Se supo que las llamas penetraron en zonas pobladas de los municipios de Penco y Lirquén, sectores donde residen aproximadamente 60.000 personas, según Infobae.

Es IMPACTANTE la imagen aérea que muestra la extensión del incendio forestal de 23 kilómetros de frente que amenaza a Concepción y Penco en la región del Biobío, Chile 🇨🇱 🔥 pic.twitter.com/6O72N5OGvS — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 18, 2026

MÁS DE 50.000 EVACUADOS

Por lo anterior, durante esta jornada se han emitido 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Esto ha implicado la evacuación de más de 50.000 personas

En redes sociales se difundieron videos de vehículos incendiados en plena vía pública, como consecuencia del avance de las llamas. La situación obligó al personal de emergencia a realizar evacuaciones masivas en los puntos de mayor riesgo.

«La zona de Penco y todo el sector de Lirquén es la más crítica y donde se han realizado más evacuaciones», dijo Alicia Cebrián, directora del Senapred, en una entrevista con el canal Mega.

🇨🇱 | Declaran Estado de Catástrofe en Biobío por incendio en Penco, Concepción, Chile; miles de viviendas amenazadas.pic.twitter.com/3pO9rx8RHv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 18, 2026

El avance del fuego obligó a evacuar la totalidad personas del hospital de Lirquén, incluyendo a médicos y pacientes internados. Actualmente, las autoridades mantienen a toda la provincia de Concepción bajo un estado de alerta roja por la peligrosidad de los focos de incendios-

Chile enfrenta recurrentemente estos siniestros en su zona centro-sur. Uno de los más devastadores fue el del 2 de febrero de 2024 cerca de Viña del Mar. Aquel evento dejó un saldo de 138 fallecidos y más de 16.000 damnificados, según las cifras oficiales de la fiscalía y el gobierno.