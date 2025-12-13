La siniestra venganza contra joven venezolano acusado de asesinar a una niña en Colombia

Un adolescente venezolano fue brutalmente asesinado en el departamento colombiano de La Guajira, luego de que unos vecinos los acusaron de estar detrás del atroz homicidio de una niña de apenas tres años.

Todo se remonta hasta la desaparición de una niña llamada Shelsy Navarro. Luego de que la familia estuviera varios días intentando dar con su paradero, unos vecinos encontraron su cadáver dentro de una vivienda cercana a su domicilio.

Las autoridades activaron un operativo de para dar con el paradero del responsable. Mientras tanto, emitió una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 13.000 dólares) para quienes brindaran información sobre el caso.

Sin embargo, los habitantes de la zona, aparentemente, tomaron justicia por mano propia. Luego de que las autoridades no capturaron al adolescente, la comunidad retuvo al joven y orquestaron una siniestra venganza por lo ocurrido con la niña.

MUERTE DEL ADOLESCENTE

El coronel Salomón Bello Reyes, de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que el adolescente fue asesinado. De acuerdo a medios colombianos, unas personas lo decapitaron y le cortaron los genitales.

El cuerpo del joven «abandonado, sin sus pertenencias y con un mensaje escrito en su abdomen», dijo el coronel. Además, agregó que su cabeza «terminó en el tronco de un árbol».

En redes sociales se viralizaron varios videos del asesinato del adolescente. En las imágenes se puede apreciar cuando golpean al joven, lo amarran de las manos, lo interrogan y luego lo llevan hasta una zona aislada para quitarle la vida.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre el asesinato del adolescente y tomaron los videos como evidencias del crimen. En primera instancia, buscan determinar si está vinculado con el asesinato de la niña e identificar a los responsables.