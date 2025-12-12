Mundo

VIRAL: Cámara de seguridad captó la aterradora y repentina inundación de una tienda, todo quedó destrozado

Carlos Ramiro Chacín
Momentos de terror se vivieron esta semana en la región kurda del norte de Irak, en donde fuertes inundaciones y torrentes repentinos arrasaron numerosas viviendas y comercios, dejando dos fallecidos y varios heridos.

En redes sociales se viralizó un video que dejó en evidencia la magnitud de las inundaciones. Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, captaron cuando el agua ingresó repentinamente a un comercio.

Se puede apreciar que una parte del comercio está afectada por la inundación, mientras que un hombre intenta contener la situación. De un momento a otro, falló el portón del local.


Grandes cantidades de agua comenzaron a ingresar al comercio y el propietario fue arrastrado fuera de la imagen. Mientras tanto, se ve cómo las neveras y muebles son arrastrados por la intensidad del caudal.

DAÑOS DE LAS INUNDACIONES

Las autoridades locales confirmaron la muerte de dos personas, mientras que otras cinco resultaron heridas, en la provincia de Sulaymaniyah. Las víctimas quedaron atrapadas en las inundaciones del distrito de Chamchamal.

De acuerdo a medios internacionales, el muro de una escuela del subdistrito de Shorash se desplomó por las intensas inundaciones. Murieron un hombre de 70 años y una mujer de 24, dijo la Dirección de Defensa Civil.

La Fundación Kurdistán informó este viernes que unas 500 familias de Chamchamal se vieron afectadas por las inundaciones. A la vez que brindaron apoyo a las víctimas, pusieron en marcha la reconstrucción de dos escuelas destruidas.

Las autoridades aseguraron que se trató de una de las inundaciones repentinas más destructivas de los últimos años. En ese sentido, pidieron ayuda humanitaria y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.

