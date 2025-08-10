SIGUE LA VIOLENCIA EN ECUADOR: Hombres fuertemente armados realizaron ataque a una discoteca que dejó al menos ocho muertos

Un nuevo episodio de violencia vivieron los ecuatorianos la madrugada de este domingo, luego de que un grupo de sujetos «fuertemente armados» atacaron las instalaciones de una discoteca en Guayaquil, y dejaron al menos ocho fallecidos y tres personas heridas.

Varias personas se encontraban en un local nocturno cuando fueron atacadas por varios hombres que llegaron al lugar en dos camionetas y motocicletas. Ahí realizaron varias detonaciones, según un reporte policial suministrado a los medios de comunicación.

Siete de las víctimas, de entre 20 y 40 años, fallecieron en la discoteca y una más en un hospital. Otros tres lesionados se encuentran en condiciones «estables», agregó el informe de las autoridades meridionales.

DISCOTECA ESTÁ UBICADA EN UNA DE LAS ZONAS MÁS PELIGROSAS DE ECUADOR

La discoteca está ubicada en una zona rural de Santa Lucía, en la provincia costera del Guayas, considerada una de las más peligrosas del país, según reseña la agencia AP.

En el piso del lugar varios cuerpos estaban tendidos en medio del lamento de sus allegados, según imágenes difundidas por medios digitales de la localidad.

El hecho ocurrió dos días después de que sujetos armados atacaron a una embarcación en el suroeste del país andino. Hubo cuatro asesinados en este incidente, pero la policía presume que hay varios desaparecidos, de acuerdo al testimonio de sus familiares.

El episodio es uno más de una seguidilla de actos violentos que dejan decenas de muertos, principalmente en las cuatro provincias costeras.

Según las últimas cifras oficiales, más de 4.600 homicidios se han registrado en el primer semestre de este año, lo que encamina al país a vivir uno de los períodos más violentos, luego de 2023 cuando rompió el récord de asesinatos con más de 8.000 muertes. En 2024, se reportaron cerca de 7.000.

Las autoridades adjudican la ola de criminalidad a la disputa entre organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que han expandido sus operaciones sobre todo en la zona del Pacífico por donde trafican droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.