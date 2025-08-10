Mundo

EN PERÚ: Rescatan a 38 migrantes víctimas del «tráfico de personas» que venían de Chile, 28 eran venezolanos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EN PERÚ: Rescatan a 38 migrantes víctimas del "tráfico de personas" que venían de Chile
Foto: Red social X (Twitter) @MigracionesPe

Un megaoperativo realizado por las autoridades peruanas en su frontera con Chile, logró el rescate de 38 migrantes que eran víctimas de tráfico de personas, de acuerdo a lo anunciado este sábado por la Superintendencia Nacional de Migraciones de la nación andina.

Tabla de Contenido
LEA TAMBIÉN: PIDEN INVESTIGAR MUERTE DE NIÑOS VENEZOLANOS TRAS SOMETERSE A CIRUGÍAS CON ANESTESIA GENERAL EN CHILEOPERATIVO SE DIO TRAS TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PERUANOS

Durante el operativo detuvieron a seis «coyotes», como se conoce a quien se dedica al tráfico de personas, según detalló el organismo dependiente del Ministerio del Interior de Perú, a través de un comunicado compartido con los medios de comunicación.

Leer Más

Un verdadero drama es el que vive una migrante venezolana, a quien le robaron sus documentos y ahora está varada en el aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en Lima (Perú). Ya suma un mes en el sitio.   
El drama de una migrante venezolana, le robaron sus documentos y tiene un mes viviendo en un aeropuerto
Exesposa de Alberto Fernández reveló detalles del maltrato que habría recibido por parte del expresidente argentino
Temen “barrida” de Trump contra más de cinco millones de migrantes: esto dijo el zar de la frontera

Tras su captura por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes, a los seis detenidos, de nacionalidad peruana, los pusieron en custodia de la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna.

LEA TAMBIÉN: PIDEN INVESTIGAR MUERTE DE NIÑOS VENEZOLANOS TRAS SOMETERSE A CIRUGÍAS CON ANESTESIA GENERAL EN CHILE

«En un megaoperativo realizado en la frontera entre Perú-Chile, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, intervinieron a 38 personas extranjeras que pretendían ingresar al territorio peruano de manera irregular», precisó la misiva.

Medios locales señalaron que entre los ciudadanos extranjeros se encontraban 28 venezolanos, tres colombianos, dos ecuatorianos y cinco menores de edad.

A los extranjeros también los trasladaron a la Divincri de Tacna, donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente.

OPERATIVO SE DIO TRAS TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PERUANOS

El operativo se realizó entre los puntos 10 y 12 de la línea de frontera, aproximadamente en el kilómetro mil 331 de la Carretera Panamericana Sur, y fue comunicado a la Fiscalía que opera en Tacna para las acciones de ley inmediata.

«Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia», señalaron las autoridades peruanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

SIGUE LA VIOLENCIA EN ECUADOR: Hombres fuertemente armados realizaron ataque a una discoteca que dejó al menos ocho muertos
SIGUE LA VIOLENCIA EN ECUADOR: Hombres fuertemente armados realizaron ataque a una discoteca que dejó al menos ocho muertos
Mundo
Anuncian despliegue para reinsertar jóvenes que estén fuera del sistema escolar
Anuncian despliegue para buscar y reinsertar jóvenes que estén fuera del sistema escolar
Venezuela
Detienen por "extorsión" a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao
Detienen por «extorsión» a hombre que se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao, así era su modus operandi
Sucesos