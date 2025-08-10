EN PERÚ: Rescatan a 38 migrantes víctimas del «tráfico de personas» que venían de Chile, 28 eran venezolanos

Un megaoperativo realizado por las autoridades peruanas en su frontera con Chile, logró el rescate de 38 migrantes que eran víctimas de tráfico de personas, de acuerdo a lo anunciado este sábado por la Superintendencia Nacional de Migraciones de la nación andina.

Durante el operativo detuvieron a seis «coyotes», como se conoce a quien se dedica al tráfico de personas, según detalló el organismo dependiente del Ministerio del Interior de Perú, a través de un comunicado compartido con los medios de comunicación.

Tras su captura por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes, a los seis detenidos, de nacionalidad peruana, los pusieron en custodia de la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna.

«En un megaoperativo realizado en la frontera entre Perú-Chile, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, intervinieron a 38 personas extranjeras que pretendían ingresar al territorio peruano de manera irregular», precisó la misiva.

Medios locales señalaron que entre los ciudadanos extranjeros se encontraban 28 venezolanos, tres colombianos, dos ecuatorianos y cinco menores de edad.

A los extranjeros también los trasladaron a la Divincri de Tacna, donde el equipo de Migraciones realizó la respectiva verificación migratoria, a fin de determinar el tipo de infracción cometida e iniciar el proceso sancionador correspondiente.

OPERATIVO SE DIO TRAS TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PERUANOS

El operativo se realizó entre los puntos 10 y 12 de la línea de frontera, aproximadamente en el kilómetro mil 331 de la Carretera Panamericana Sur, y fue comunicado a la Fiscalía que opera en Tacna para las acciones de ley inmediata.

«Es importante resaltar que estos trabajos se vienen desarrollando a lo largo de la frontera. Intervenciones grandes, como esta, la hacemos luego de un paciente trabajo de inteligencia», señalaron las autoridades peruanas.