«Si no es para mí, no es para nadie»: El espantoso caso de un hombre que se obsesionó con una joven que terminó en un crimen

Una joven de 23 años, identificada como Paula Carley Coca Murcia, fue asesinada en el departamento de Santander, en Colombia. El victimario es un hombre de 63 años que se habría obsesionado con la mujer.

Los hechos se dieron el domingo, 1 de noviembre, en un café ubicado en la vía San Gil-Socorro el municipio de Pinchote. Cerca de las 12:40 del mediodía, el sujeto llegó al local comercial y comenzó a discutir con Paula.

Todo fue escalando hasta que el sujeto desenfundó un arma blanca y atacó a Paula. «Si no es para mí, no es para nadie más», dijo el sujeto mientras asestaba un puñal sobre el cuerpo de la víctima.

Tras la brutal agresión, Paula fue trasladada de emergencia hasta la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la joven murió minutos después de su ingreso por la gravedad de sus heridas.

EL ASESINO DE PAULA

La policía local puso en marcha un operativo y localizó al presunto asesino de Paula en la plaza de ferias de San Gil. Las autoridades no brindaron información sobre la identidad del sospechoso por el asesinato de Paula.

El detenido presentaba lesiones que se habría causado a sí mismo, según el teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira. En ese sentido, fue trasladado a un centro de salud bajo custodia.

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Las investigaciones preliminares indicaron que el sospechoso se acercó continuamente a Paula, de quien estaba obsesionado. Sin embargo, la joven lo rechazó y el sujeto no aceptó que ella tuviera una relación sentimental con otra persona.

Paula era tecnóloga en Investigación Policial y aspiraba a unirse a la Policía Nacional de Colombia. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que investiga el crimen como un presunto femicidio.