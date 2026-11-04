Grabaron su propia muerte: Así fue el trágico accidente que sufrieron dos personas con un ala delta en una playa de Brasil

El instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, y el turista argentino Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, fallecieron tras chocar con su ala delta contra el muro del paseo marítimo en la playa de São Conrado, Río de Janeiro.

Rodrigues dos Santos contaba con una década de experiencia como piloto y el accidente se produjo cuando el planeador voló por debajo de la trayectoria habitual durante la maniobra de aterrizaje.

En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrián Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje. El equipo despegó de la rampa de «Pedra Bonita» y en las imágenes captadas por cámaras en la propia ala delta se ve cómo realizaron una curva demasiado baja y cerrada que provocó el impacto contra el muro de la rampa, dejando a ambos gravemente heridos. Los bomberos los trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto pero no resistieron las heridas; la policía de la 15ª DP investiga las causas con las grabaciones mientras el club de vuelo libre suspendió todas las actividades en la zona tras este trágico accidente que ya suma seis muertes en un año. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 4, 2026

Según informó O Globo, había tres cámaras que grabaron el accidente: dos en el propio ala delta y una tercera instalada en la playa de São Conrado. En las imágenes se puede ver que el instructor al prepararse para aterrizar, volaba a baja altitud y cuando estaba muy cerca del muro del paseo marítimo, giró hacia el mar y el ala delta se inclinó unos 45º, rozando una de sus puntas con la arena y momentos antes de que chocaran contra la estructura.

Los dos heridos fueron atendidos en la playa por los bomberos y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, pero no sobrevivieron a sus lesiones.

LA PASIÓN POR EL ALA DELTA

En enero de 2016, mostró preocupación por las condiciones meteorológicas antes de los despegues. En la publicación, describió la rutina de evaluar el viento y organizar al equipo antes de cada vuelo.

«Cada vez que subimos a la cima de la montaña, tenemos el momento de analizar el estado. Si es favorable, montamos, despegamos, descendemos con un vehículo, cada uno en su papel, continuidad en el procedimiento», escribió.

Otra pasión era el correr callejero. El instructor compartió entrenamientos, participación en competiciones y mensajes sobre los beneficios de la actividad física.

También, en el año 2025 empezó a publicar con más frecuencia videos de vuelos en tándem realizados con clientes. En septiembre del año pasado, también compartió las directrices de seguridad para los pasajeros durante el aterrizaje.