Shock en Italia: Hermanos gemelos murieron de forma espeluznante cuando uno intentó salvar al otro

Los habitantes de la localidad de Magione, en el centro de Italia, están conmocionados por la inesperada muerte de los hermanos gemelos Fierloni, de 23 años, quienes sufrieron una brutal descarga eléctrica.

La tragedia ocurrió en la noche del martes en la zona rural de La Goga, aunque el caso trascendió apenas este fin de semana. Los hermanos, llamados Francesco y Giacomo Fierloni, intentaban atrapar una de las palomas que estaban entrenando para la caza.

De acuerdo a medios internacionales, Francesco tomó una larga vara de metal para intentar alcanzar a la paloma. Sin embargo, no se percató de que el ave estaba posada sobre un cable de alta tensión.

Francesco recibió una descarga eléctrica de 20.000 voltios. Su hermano, Giacomo, intentó auxiliarlo e intervino, pero también fue alcanzado por la electricidad. Ninguno de los hermanos Fierloni sobrevivió.

CONMOCIÓN POR LOS HERMANOS

Luego de que pasaron varias horas sin saber sobre los hermanos, su padre y un tío salieron a buscarlos. Poco después, encontraron a Francesco y Giacomo sin signos vitales en las inmediaciones de un lago.

Organismos de emergencias se desplazaron a la escena e intentaron reanimar a los hermanos, pero no tuvieron éxito. Después lograron reconstruir las circunstancias en las que murieron los hermanos.

El caso de los hermanos generó gran conmoción en la localidad y el alcalde, Massimo Lagetti, expresó su pesar. «Estamos consternados por lo sucedido. Es inimaginable. Eran dos jóvenes excepcionales, trabajadores y siempre muy amables», dijo.