La cantante colombiana Shakira anunció este martes, 24 de noviembre, a través de un video publicado en sus redes sociales, la llegada del FIFA Global Citizen Education Fund a Venezuela, una iniciativa que beneficiará a más de 13.000 niños del país.

«Cuando le das a un niño un lugar seguro para aprender, cambias su vida para siempre», expresó Shakira en el mensaje que acompaña su publicación, en el que también reconoció la labor de los maestros y líderes comunitarios venezolanos.

Junto a Hugh Evans, cofundador de Global Citizen, la artista dio a conocer el apoyo económico destinado a cinco organizaciones venezolanas que trabajan por garantizar el acceso a la educación y el bienestar infantil.

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Los recursos contribuirán a la recuperación de espacios educativos, la capacitación de docentes, la adquisición de materiales escolares y el fortalecimiento de programas de aprendizaje inclusivo.

ORGANIZACIONES BENEFICIADAS

Las organizaciones beneficiadas serán Impaktemos, Fundación Madre María Luisa Casar, Asociación Provida de Venezuela (PROVIVE), Autismo en Voz Alta y AC EmpoderaME.

«Sus programas brindan tutoría, aprendizaje inclusivo para estudiantes con autismo, capacitación docente y nutrición y atención médica para que los niños puedan seguir aprendiendo», explicaron en el video.

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Como parte de su compromiso con la educación, la cantante destina el 100 % de las regalías que recibe por su canción “Dai Dai”, tema oficial del Mundial de Fútbol 2026, al fondo educativo.

Con esta iniciativa, miles de niños venezolanos tendrán la oportunidad de retomar sus estudios y continuar su formación tras los terremotos que afectaron al país hace exactamente cinco meses.