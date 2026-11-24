El fallecido papa Francisco escribió en secreto un diario privado durante más de 30 años. Primero como el argentino Jorge Bergoglio y luego como el Santo Padre, dejó diversas reflexiones, recuerdos y encuentros con el infierno y el mismísimo diablo.

La Librería Editora Vaticana publicó el texto con el nombre Il Diario personale di Papa Francesco, con tomos en cinco idiomas y distribuido en 94 países. Los escritos de Francisco se extiende por 160 páginas y se remontan hasta 1992.

De acuerdo al medio Infobae, escribió 86 páginas antes de ser elegido como obispo de Roma y otras 55 ya como el papa Francisco. El diario se extiende desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su fallecimiento.

Una de las anotaciones más curiosas es una que data del 12 de febrero de 2013, cuando escribió: «Ayer renunció el papa», refiriéndose al paso al costado que dio Benedicto XVI. Luego, el 21 de julio, ya como cabeza de la Iglesia Católica, se limitó a redactar: «El 13 de marzo me eligieron papa».

LOS FRAGMENTOS DE FRANCISCO

En lo que es uno de los aspectos más impactantes del libro, Francisco relató encuentros físicos y espirituales con el mal. Durante su papado, escribió en puño y letra sus experiencias con el diablo y el infierno.

«Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda», escribió Francisco el 7 de junio de 2018.

Para finales de ese mismo año, Francisco reconoció una sensación de omnipotencia. «Esta actitud de autosuficiencia y de resolverlo todo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día en lo que vi», dijo. «Oí claramente la voz del diablo», añadió.

Para el 24 de enero de 2021, Francisco relató los encuentros que tuvo. «El demonio había merodeado descaradamente, con astucia. Y me acordé de tres episodios ciertos en los que no dudo de que se haya presentado físicamente», apuntó.

«No puedo olvidar sus ojos las primeras dos veces», dijo Francisco el 18 de agosto de 2024, en la última entrada del diario. «Reaparece siempre a través de diversas situaciones, es una presencia que está al acecho para intervenir y lo hace de diversos modos», acotó.

En otras secciones Francisco reconoce conflictos internos y espirituales, tanto antes como después de convertirse en papa. También deja reflexiones sobre su relación con el poder y sus responsabilidades en la Iglesia Católica.