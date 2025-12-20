SECUESTRO INESPERADO: Piloto se atrincheró en una cabina de avión lleno de pasajeros tras enterarse de su despido

Verdaderos momentos de pánico se vivieron el viernes en un avión que tenía planeado volar desde Ciudad de México a Cancún, en México, luego de que un piloto se encerrara en la cabina de la aeronave cuando se enteró, a punto de despegar, de que lo habían despedido, razón por la cual decidió «secuestrar» a los pasajeros, todavía en tierra.

La empresa Magnicharters fue la que despidió al piloto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El incidente generó una movilización de los cuerpos de seguridad y obligó a la suspensión del vuelo programado.

Los pasajeros ya se encontraban a bordo del avión cuando la compañía notificó el despido al capitán, identificado como Edgar Macías González. Tras recibir la noticia, el piloto se atrincheró en la cabina y utilizó el altavoz de la unidad para solicitar la presencia de Protección Civil y del departamento de comunicación social del aeropuerto.

🇲🇽 | "Estamos secuestrados por el piloto": Un capitán de la aerolínea Magnicharters, en México, se encerró en la cabina y mantuvo en tierra un vuelo tras haber sido despedido. Empleados denunciaron un adeudo de cinco meses de salario. pic.twitter.com/IO2YSiHJey — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2025

EL RECLAMO DE EDGAR A LA EMPRESA

Durante el suceso, Macías González expuso los motivos de su protesta a través del sistema de audio. «Estoy prácticamente en negociaciones con el dueño de la aerolínea, nos tienen que pagar hoy lo que nos deben. Nos deben más de cinco meses de salario y viáticos. No nos dan uniformes, ni siquiera cartas de navegación», reclamó el piloto.

Alrededor de las 5:00 pm, hora local, efectivos de la Secretaría de Marina intervinieron en la aeronave para permitir el descenso de los pasajeros. Posteriormente, los cuerpos de seguridad retiraron al piloto del equipo y lo trasladaron a la Agencia Federal de Investigación Civil, reseñó Radio Fórmula.

Trascendió que las autoridades de seguridad de la terminal aérea informarán en las próximas horas sobre el estatus jurídico de Edgar Macías González. Incluso, se conoció que el capitán podría enfrentar cargos por intento de secuestro de una aeronave debido a sus acciones tras el despido.

El evento generó un intenso debate en redes, de parte de quienes se mostraron solidarios con el piloto, pero también de quienes cuestionaron las formas en las que procedió.