Secuestraron a la esposa de un alcalde en Colombia: Ordenaron activar el «plan candado» para impedir que lleguen a Venezuela

Un grupo de desconocidos secuestraron en la mañana de este miércoles a la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento caribeño de La Guajira y, al parecer, quieren trasladarla a Venezuela, informaron fuentes oficiales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en X que Nancy Gómez, esposa de Jaime Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 hora local.

«Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano», afirmó De la Espriella.

¡DESPLIEGUE TOTAL DE LA FUERZA PÚBLICA PARA RESCATAR A LA ESPOSA DEL ALCALDE DE URIBIA! Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira. Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando. He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

ELN ESTARÍA DETRÁS DEL SECUESTRO DE LA ESPOSA DEL ALCALDE

El mandatario aseguró que la información preliminar señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del secuestro.

«He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia», agregó el presidente.

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En la zona donde fue secuestrada Gómez tienen presencia el ELN. Así como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una banda criminal de origen paramilitar. También disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Todas ellas se disputan el control territorial de esta región fronteriza con Venezuela.

Con información de EFE