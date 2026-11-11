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Secuestraron a la esposa de un alcalde en Colombia: Ordenaron activar el «plan candado» para impedir que lleguen a Venezuela

Caraota Digital
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Un grupo de desconocidos secuestraron en la mañana de este miércoles a la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento caribeño de La Guajira y, al parecer, quieren trasladarla a Venezuela, informaron fuentes oficiales.

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en X que Nancy Gómez, esposa de Jaime Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 hora local.

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«Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano», afirmó De la Espriella.

ELN ESTARÍA DETRÁS DEL SECUESTRO DE LA ESPOSA DEL ALCALDE 

El mandatario aseguró que la información preliminar señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del secuestro.

«He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia», agregó el presidente.

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En la zona donde fue secuestrada Gómez tienen presencia el ELN. Así como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una banda criminal de origen paramilitar. También disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Todas ellas se disputan el control territorial de esta región fronteriza con Venezuela.

Con información de EFE
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