Los escalofriantes detalles que reveló el padre de la venezolana asesinada en EEUU tras polémica por el volumen de la música

El padre de la adolescente venezolana de 16 años asesinada por un niño de 10 años durante una discusión vecinal en Nuevo México, Estados Unidos, denunció que la mujer le indicó a su hijo que ingresara al apartamento y buscara un arma de fuego.

«Le ordenó al niño que buscara una pistola y disparara», dijo el hombre consternado en declaraciones a Telemundo.

“¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo: ‘busca un arma y dispara’? ¿Cómo el niño sabe dónde hay un arma? ¿Cómo el niño sabe manipular un arma?», cuestionó el padre de la adolescente quien murió tras recibir dos impactos de bala.

El novio de la víctima también pidió justicia para la joven.

Organismos de seguridad privaron de libertad por el hecho a la madre del tirador, identificada como Elaina Gómez Villeda, de 40 años, a quien le negaron el derecho a fianza. La mujer enfrenta cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y abuso infantil.

En este sentido, la Fiscalía aseguró que la acusada demostró un “desprecio extremo por la vida”.

Con respecto al arma, descubrieron que estaba reportada como robada. Con respecto al menor, no recibió una acusación penal debido a su corta edad.