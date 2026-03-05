Se salvó de milagro: El video viral de un hombre que casi muere tras fallar un ascensor en India

Un hombre estuvo al borde de la muerte luego de una grave falla de un ascensor en un edificio en la India.

En un video que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales se puede ver el momento en el que el hombre identificado como Vatsalbhai Panchal se disponía a salir del ascensor.

Justo cuando estaba colocando un pie afuera, el ascensor comenzó a acelerar repentinamente hacia arriba. Por suerte no quedó atrapado y aplastado entre el elevador y el techo. Su cuerpo salió despedido cayendo al suelo.

Medios locales informaron que sufrió lesiones en la cabeza que no comprometen su vida.

🇮🇳 | Un hombre escapó milagrosamente cuando un ascensor comenzó a subir con las puertas abiertas mientras intentaba salir en Gujarat, India. Al llegar a la planta baja, las puertas se abrieron y, mientras daba un paso afuera, el elevador se activó repentinamente hacia arriba.… pic.twitter.com/jSJ8p378oX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 4, 2026

El presidente del complejo de edificios declaró que días atrás se contactó con la compañía de ascensores para realizar reparaciones, pero que no había quejas importantes antes del incidente.

En esta línea informó a los medios que el edificio tiene un total de 14 plantas y que se trataba de un ascensor de alta tecnología. Dos días antes del incidente, personal de la empresa de ascensores acudió para solucionar problemas con las luces y los ventiladores de la estructura, pero no reportaron nada fuera de lo normal.