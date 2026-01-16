Se paralizó tras sufrir un sangrado intenso: Pensó que era su menstruación, pero el diagnóstico sorprendió a todos

Una joven inglesa, llamada Shakira Gorman, sorprendió a la comunidad médica al quedar paralizada luego de sufrir un sangrado intenso. Aunque pensó que se trataba de su periodo menstrual, el diagnóstico horrorizó a su familia.

Todo comenzó dos días antes de Navidad, cuando Gorman, oriunda de la localidad de Banbury, comenzó a presentar lo que se creía era un periodo menstrual. Sin embargo, con el paso de los días, su cuadro empeoró.

De acuerdo a medios internacionales, el sangrado aumentó y Gorman comenzó a presentar dificultades respiratorias. Posteriormente, el cuadro se agravó aún más, puesto que la joven perdió sensibilidad en brazos y manos.

Su cuñada, Chelsea Coles, detalló que los primeros síntomas fueron sumamente confusos. «La llevaron en ambulancia, le hicieron todos los estudios y no podían descifrar qué tenía. Cuatro horas después la trasladaron de urgencia al (hospital) John Radcliffe», expuso.

Gorman pasó la noche en el hospital, puesto que el «dolor en el pecho y el cuerpo era insoportable». «Tuvieron que anestesiarla para hacerle una resonancia y recién al día siguiente confirmaron que había sufrido un ACV medular», agregó.

TRATAMIENTO DE GORMAN

Los médicos determinaron que un coágulo había bloqueado la médula espinal de Gorman, lo que le terminó provocando una parálisis casi total. Mientras tanto, el personal del hospital estaba sorprendido por el diagnóstico.

«El único síntoma que tenía era un poco de dolor en el hombro y la espalda. Las enfermeras estaban desconcertadas porque un derrame cerebral espinal es algo prácticamente inaudito en personas de su edad», expuso su cuñada.

Gorman pasó 15 días en la unidad de cuidados intensivos y llegó a estar conectada a un respirador. Los médicos le suministraron anticoagulantes, tratamiento que continúa hasta la actualidad, pero se desconoce si podrá recuperarse totalmente del ACV medular.