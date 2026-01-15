Las impactantes fotos de ‘Popeye’, el fisicoculturista que murió por presuntamente inyectarse aceite en los brazos

El fisicoculturista Arlindo de Souza, mejor conocido dentro de su sector como Popeye brasileño, falleció el miércoles luego de estar varios años exhibiendo su físico alterado por las inyecciones de aceite mineral en los brazos.

Medios locales como G1 y CNN Brasil precisaron que De Souza, de 55 años, murió en el Hospital Otávio de Freitas, en Recife. Sus familiares precisaron que estaba hospitalizado desde diciembre por complicaciones renales graves.

«Estuvo hospitalizado por problemas renales. Uno de sus riñones dejó de funcionar y el otro dejó de funcionar la semana de Navidad. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera pudo hacerse hemodiálisis porque sufrió un paro cardíaco», dijo su sobrino, Denis Gomes.

Igualmente, la familia De Souza se mantiene esperando los resultados de la autopsia. «El certificado de defunción aún no ha salido, pero creo que se debió a una insuficiencia multiorgánica», detalló el sobrino.

LUTO POR DE SOUZA

El funeral de De Souza se llevó a cabo en el Cementerio de Águas Compridas, zona en donde vivía con su familia. Su sobrino detalló que «él vivía con mi abuela y era su niño mimado. Ella aún no sabe de su muerte porque es muy mayor y está postrada en cama».

De Souza obtuvo gran visibilidad por usar sustancias como el aceite mineral y los esteroides anabólicos para modificar su cuerpo. Con el paso de los años, consiguió unos bíceps de 73 centímetros de diámetro.

El fisicoculturista comenzó a ejercitarse en la adolescencia y, luego de la muerte de su hermano, intensificó el entrenamiento. De Souza tenía un objetivo claro: conseguir volumen muscular por cualquier medio.

«Se unió a gente de su barrio y empezó a inyectarse aceite hasta que quedó así», recordó su sobrino. Con el paso del tiempo, consiguió relevancia entre la sociedad de Brasil y participó en varios programas de televisión.