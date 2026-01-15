Mundo

Las impactantes fotos de ‘Popeye’, el fisicoculturista que murió por presuntamente inyectarse aceite en los brazos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El fisicoculturista Arlindo de Souza, mejor conocido dentro de su sector como Popeye brasileño, falleció el miércoles luego de estar varios años exhibiendo su físico alterado por las inyecciones de aceite mineral en los brazos.

Contents

Medios locales como G1 y CNN Brasil precisaron que De Souza, de 55 años, murió en el Hospital Otávio de Freitas, en Recife. Sus familiares precisaron que estaba hospitalizado desde diciembre por complicaciones renales graves.

Leer Más

Los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado respondieron en un mensaje conjunto este viernes, 23 de agosto, a la carta enviada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.  
Gobierno de Portugal conversó con Edmundo González y María Corina: «Condenamos la persecución de la oposición»
La advertencia de Donald Trump a los países del grupo Brics si crean una moneda para competir con el dólar estadounidense
Papa León XIV pidió la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo, en Venezuela hay 15

«Estuvo hospitalizado por problemas renales. Uno de sus riñones dejó de funcionar y el otro dejó de funcionar la semana de Navidad. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera pudo hacerse hemodiálisis porque sufrió un paro cardíaco», dijo su sobrino, Denis Gomes.

Igualmente, la familia De Souza se mantiene esperando los resultados de la autopsia. «El certificado de defunción aún no ha salido, pero creo que se debió a una insuficiencia multiorgánica», detalló el sobrino.

LUTO POR DE SOUZA

El funeral de De Souza se llevó a cabo en el Cementerio de Águas Compridas, zona en donde vivía con su familia. Su sobrino detalló que «él vivía con mi abuela y era su niño mimado. Ella aún no sabe de su muerte porque es muy mayor y está postrada en cama».

De Souza obtuvo gran visibilidad por usar sustancias como el aceite mineral y los esteroides anabólicos para modificar su cuerpo. Con el paso de los años, consiguió unos bíceps de 73 centímetros de diámetro.

Foto: cortesía

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN BRASIL: EL IMPACTANTE CASO DE UNA FAMILIA QUE MURIÓ ELECTROCUTADA EN PLENA CALLE

El fisicoculturista comenzó a ejercitarse en la adolescencia y, luego de la muerte de su hermano, intensificó el entrenamiento. De Souza tenía un objetivo claro: conseguir volumen muscular por cualquier medio.

«Se unió a gente de su barrio y empezó a inyectarse aceite hasta que quedó así», recordó su sobrino. Con el paso del tiempo, consiguió relevancia entre la sociedad de Brasil y participó en varios programas de televisión.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La española Repsol, la italiana ENI y la francesa Maurel & Prom, socias de Petróleos de Venezuela (PDVSA), han solicitado nuevas licencias al Gobierno de Estados Unidos para reanudar la exportación de crudo venezolano.  
Repsol y otros socios de Pdvsa solicitan licencias en EEUU para exportar petróleo venezolano, dice Reuters
EEUU
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves, 15 de enero, a agitar el debate sobre el uso del poder federal al advertir que podría invocar la Ley de Insurrección, una norma con más de dos siglos de antigüedad, para desplegar tropas en Minnesota y “poner fin” a las protestas contra las tácticas de los agentes de inmigración.  
La ley con la que amenazó Trump a los habitantes de Minnesota para «poner fin a las manifestaciones»
EEUU
Memoria y cuenta: Delcy Rodríguez presentó reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos ante la Asamblea Nacional
Venezuela