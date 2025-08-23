Se lanzó de un avión sin paracaídas a más de 4.700 metros de altura tras terminar con su novio

Una mujer de 32 años, identificada como Jade Damarell, decidió acabar con su vida al lanzarse a 4.700 metros de altura desde un avión y sin abrir su paracaídas, luego de que un día antes terminará la relación su novio.

El hecho tuvo lugar el pasado 27 de abril en Shotton Colliery, en el condado de Durham en Inglaterra. Sin embargo, no es hasta ahora que trasciende el caso, ya que las autoridades establecieron la causa oficial de muerte. Un día antes, Damarell había finalizado la relación con su pareja.

LEA TAMBIÉN: EL ESCALOFRIANTE ÚLTIMO MENSAJE ENVIADO POR UNA JOVEN EMBARAZADA ANTES DE QUE LE QUITARAN LA VIDA Y LA ENTERRARAN EN LA CASA DE SU NOVIO

El forense Leslie Hamilton afirmó durante la investigación que la causa del fallecimiento fue un traumatismo severo, debido al impacto. Asimismo, señaló que la acción se cometió de forma intencional.

Damarell, con más de 500 saltos en su historial, desactivó el dispositivo automático de emergencia. Ester se abre en caso de no desplegarse el paracaídas en ciertas alturas y velocidad.

Asimismo, a diferencia de otras oportunidades, no portaba la cámara que acostumbraba a llevar en sus descensos.

RUPTURA DE RELACIÓN DE DAMARELL

Trascendió que la noche anterior a la tragedia, Damarell había terminado la relación amorosa con su compañero de saltos, identificado como Ben Goodfellow, de 26 años.

De acuerdo con declaraciones de un amigo al Daily Mail, a la pareja se le veía como «inseparable». Sin embargo, la ruptura se produjo horas antes de la tragedia.

En la investigación se presentaron pruebas que confirmaban la intencionalidad. La deportista dejó varias notas en su teléfono destinadas a su familia, en las que pedía perdón y agradecía por el apoyo recibido. De hecho, incluyó instrucciones financieras y datos de acceso al dispositivo en caso de su fallecimiento.

Al final, la familia de Damarell, originaria de Caerphilly (Gales), aceptó el veredicto de suicidio. Además, agradeció el apoyo de la comunidad de paracaidismo.