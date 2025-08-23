El escalofriante último mensaje enviado por una joven embarazada antes de que le quitaran la vida y la enterraran en la casa de su novio

A Kylee Monteiro, una joven de 18 años que estaba embarazada, le quitaron la vida y posteriormente la enterraron en el patio de la casa de su novio en Massachusetts, señalado de haber cometido el crimen, ya que un último y escalofriante mensaje enviado por la víctima antes de morir lo responsabilizaba de ello.

Gregory Groom, de 22 años, enfrenta cargos por asesinato al ser el principal sospechoso quitarle la vida a su pareja, quien estaba en su undécima semana de gestación. El cuerpo estaba en la casa de la abuela, con quien vivía el acusado.

A Monteiro la encontraron a más de un metro de profundidad. Tenía señales de apuñalamiento en diversas zonas corporales. Antes de dejar de vivir, la joven envió un mensaje a su hermana, en el que advirtió que su vida corría peligro.

Se reportó como desaparecida a la joven el pasado 7 de agosto. Ese mismo día, envió un mensaje de alerta, en el que advertía de una agresión sufrida a manos de su novio. «Me tiró al suelo, me jaló del cabello y me estranguló», le dijo a su hermana. Posteriormente, agregó: «Si muero, fue Greg». Esto generó una enorme preocupación entre sus familiares, quienes no la volvieron a ver.

ASESINO DE KYLEE MONTEIRO INTENTÓ DESVIAR LA ATENCIÓN

Según la tesis fiscal, el acusado quiso desviar la atención al comunicarse con los agentes policiales para denunciar la presunta desaparición de Kylee Monteiro. Sin embargo, las versiones que ofreció mostraban inconsistencia, por lo que luego habría confesado que perpetró el crimen con un cuchillo, reseñó La República.

El cuerpo se localizó a unos 20 metros del último sitio donde se le vio con vida: una casa situada en el pueblo de Rehoboth. Pese a las evidencias halladas en la casa de la abuela, Groom insistió en negar su culpabilidad.

Se desconoce si el hijo que esperaba Kylee era de Gregory Groom.