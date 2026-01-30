Se hicieron pasar por integrantes de la banda BTS y así estafaron miles de dólares a una abuelita

Un grupo de estafadores se hicieron pasar por un integrante de la popular banda surcoreana BTS, estafando más de 8.000 dólares a una jubilada rusa de 63 años en la región de Primorie, el extremo sureste de Rusia.

La Fiscalía del krai de Primorie informó en su cuenta de Telegram sobre este insólito caso. De acuerdo a las investigaciones, los estafadores contactaron con la jubilada mediante las redes sociales, un modus operandi registrado en distintas regiones del mundo.

En un principio, uno de los estafadores fingió ser el cantante, mientras que era asistido por un supuesto intérprete, quien también era un cibercriminal. Incluso, tuvieron una videollamada con la víctima.

Los estafadores le hablaron a la jubilada sobre el envío de un dinero para un fondo benéfico. Unos días después, los sujetos se hicieron pasar por agentes aduaneros y le pidieron el pago de 4.250 dólares para liberar dicho envío.

Una vez hecho este pago, los estafadores no se detuvieron. Luego lograron que la jubilada les transfiriera otros 4.100 dólares para pagar un supuesto vuelo del «cantante» a Rusia y organizar su agenda de viaje.

BUSCAN A LOS ESTAFADORES

Los estafadores recibieron el dinero y le prometieron a la jubilada un encuentro en persona. Sin embargo, el falso cantante cortó todo contacto y la mujer comenzó a sospechar sobre lo ocurrido.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones sobre el caso. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la policía se mantiene tras la pista de los estafadores.

Averiguaciones preliminares indican que los estafadores analizaron previamente los intereses de la víctima en redes sociales. Una vez establecieron contacto, usaron inteligencia artificial para concretar el crimen.