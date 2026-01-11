Mundo

Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán, según una ONG de EEUU

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: La Izquierda Diario

(EFE).- Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

LEA TAMBIÉN: TENSIÓN EN IRÁN: MUJERES QUEMARON SUS HIYABS Y FOTOS DEL «LÍDER SUPREMO» DURANTE PROTESTAS QUE SUPERAN LOS DIEZ DÍAS

Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. EFE

