«Se debería definir una fecha»: Presidentes de Ecuador y Bolivia pidieron elecciones en Venezuela

Los presidentes de Bolivia y Ecuador urgieron que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Venezuela lo antes posible en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En el caso de Daniel Noboa indicó: «Por supuesto que debería haber elecciones libres, y pienso que ya se debería definir una fecha. No a muy corto plazo, pero debería definirse una fecha de elecciones en Venezuela y también en Cuba».

📍Presidente ecuatoriano Daniel Noboa dice que debe haber elecciones en Venezuela: “Debería haber elecciones libres y ya se debería definir una fecha”. pic.twitter.com/RL74YXerr1 — Politics Ec (@politicsecu) September 25, 2026

En esta línea, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, urgió celeridad en el proceso de transición.

«Venezuela tiene que normalizarse, además generar garantías de un proceso democrático con tiempos, como toda nación, o sea, no es nada excepcional eso, y Venezuela tiene que retomar un rol preponderante en la suma de esfuerzos», dijo en entrevista con Martí Noticias.

«Tiene que fijarse claramente las fechas electorales, y eso es un buen mensaje interno en Venezuela, y segundo, libre participación. Si María Corina genera un movimiento y un lineamiento para poder proponerle una alternativa a Venezuela, tiene todo el amplio derecho junto a otros candidatos, pero lo importante es fijar la normativa. Creo que en Venezuela vienen ahora con el tema de las elecciones locales, pero hay que fijar cuándo vienen las elecciones nacionales y bajo qué términos», agregó.