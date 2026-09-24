Detenido presunto «cabecilla de la banda Cota 905» en Medellín: Interpol lo buscaba por hechos violentos en Caracas

Un presunto «cabecilla de la Cota 905», con posibles vínculos con el Tren de Aragua, fue capturado en Medellín (Colombia) tras un amplio de operativo de búsqueda liderado por funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo con reportes de Semana y otros medios colombianos, el aprehendido responde a la identidad de Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez.

Se precisó que fue capturado en un sector comercial del barrio Laureles, en el occidente de Medellín, donde era buscado por las autoridades venezolanas mediante una notificación roja de Interpol.

La Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín) informó que lo ubicó gracias al seguimiento y al intercambio de información con agencias policiales de Venezuela y otros países.

Se señaló, que Rondón Gutiérrez, pertenece a una «estructura de Caracas» que actúa bajo órdenes del Tren de Aragua, en alusión a la banda criminal de la Cota 905.

Según documentos judiciales conocidos por dicho medio de comunicación, el detenido formaba parte de la banda que sembró el terror entre el 6 y el 10 de julio de 2021 en La Parroquia de La Vega, El Paraíso y El Valle, en Caracas.

En esos días, sus integrantes irrumpieron con armas cortas y largas, realizaron detonaciones y sometieron a la población a extorsiones y algunos secuestros.

Indicaron, que lo hicieron para trasladar a las personas secuestradas hasta una casa que controlaban y pedir grandes sumas de dinero.

TODOS LIDERADOS POR EL VAMPI

Las autoridades venezolanas identificaron entonces a 48 integrantes de la banda, liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias el Vampi.

En Venezuela se documentó que, además de otros delitos, se dedicaban a la distribución y el tráfico de drogas, con una «narcodistribución de 32 garitas».

También se registró que contaban con armamento de guerra como granadas, una ametralladora M2, lanzacohetes y fusiles como R15, M4, M16, FAL, FAB, .50 y AK-47.

Fuentes oficiales colombianas dijeron que se investiga si Rondón Gutiérrez llegó a Medellín para hacer conexiones con bandas criminales locales y desarrollar actividades ilegales.

Tras su captura, quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de los trámites legales y diplomáticos de su proceso de extradición.