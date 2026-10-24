Se alejó de su familia para tomarse una foto en un mirador natural de los Alpes italianos y el desenlace dejó a todos en shock

Los Alpes italianos se convirtieron en el escenario de una tragedia familiar cuando Michelle Alejandra Rubio Leiva, una turista de 36 años, perdió la vida al caer unos 300 metros por un despeñadero en Forcella Pordoi, una zona ubicada a 2 750 metros sobre el nivel del mar en la región de Trentino.

La mujer recorría el sector de Sass Pordoi con sus seres queridos cuando decidió alejarse un momento del sendero principal. Su objetivo era acercarse a un mirador natural para tomar una fotografía de la montaña.

En ese punto riesgoso, lleno de piedras sueltas y con una inclinación pronunciada, Michelle perdió el equilibrio. La víctima se precipitó al vacío de forma repentina ante la mirada horrorizada de su hermana y demás parientes.

Los acompañantes y testigos avisaron de inmediato a los organismos de socorro. La central de emergencias movilizó al grupo Alta Val di Fassa del Servicio de Rescate Alpino y Espeleológico de Trentino y envió un helicóptero médico a la zona.

Un rescatista que trabajaba cerca llegó rápidamente al punto del impacto. El especialista ubicó el sitio exacto y transmitió las coordenadas geográficas a los pilotos de la aeronave para facilitar el descenso.

MICHELLE ALEJANDRA MURIÓ AL INSTANTE

Los médicos descendieron del helicóptero e intentaron auxiliar a la excursionista, pero sus heridas eran mortales. El equipo médico solo pudo confirmar el deceso de la mujer en el mismo lugar del accidente.

Los rescatistas y los efectivos de los Carabinieri desplegaron un operativo combinado por aire y tierra. Las maniobras permitieron recuperar el cadáver y trasladar a los familiares en shock hacia la localidad de Canazei.

Michelle Alejandra Rubio Leiva tenía nacionalidad estadounidense y vivía en el estado de Florida, aunque nació en Guatemala. La víctima construyó una carrera exitosa en las áreas de comunicación, mercadeo, consultoría y negocios.

La profesional estudió en la Universidad Brigham Young entre los años 2008 y 2012. Tiempo después adoptó el estilo de vida de nómada digital, motivo por el cual fijó su residencia en Roma durante 2025 para laborar de forma remota.

Aparte de su trabajo corporativo, Michelle dedicaba mucho tiempo al voluntariado internacional para ayudar a jóvenes y sectores vulnerables. Su viaje por las montañas del norte de Italia representaba un descanso familiar que terminó abruptamente con este fatal suceso.