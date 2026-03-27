Salieron a la luz imágenes inéditas de la tragedia en el Jet Set en la que murió Rubby Pérez

En las últimas horas han salido a la luz imágenes inéditas de los segundos antes de la tragedia en la discoteca Jet Set y momentos posteriores al desplome del techo.

Estas imágenes las recuperó la investigadora e influencer Camila García Duran del material que está en posesión del Ministerio Público. «En las imágenes queda evidencia como aproximadamente a las 11:40 de la noche un elemento decorativo del techo cayó y golpeó a un cliente, Renberto Durán», indicó.

«En ese momento Gregory Adames, empleado del lugar, le sugiere a Maribel Espaillat (arrestada posteriormente) suspender la actividad, pero la fiesta continuó», agregó.

De igual forma, destacó las señales que dieron los presentes de que algo no iba bien.

«Desde distintos ángulos de las cámaras, salón principal, área del bar y pasillos, las imágenes muestran a los asistentes, a los mismos empleados y hasta a los músicos mirando hacia el techo, señalando, percibiendo el peligro y finalmente a las 12:44 de la madrugada ocurrió la tragedia y el techo cayó», señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Rincon Politico (@elrinconpoliticord)

Los videos muestran como en medio del caos, algunas personas empezaron a ayudar a otras

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, propiedad de Antonio Espaillat, hermano de Maribel, ocurrió el martes 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. En el momento del colapso, se llevaba a cabo un concierto del artista Rubby Pérez, quien falleció a causa del siniestro. Este accidente tuvo un saldo de aproximadamente 180 heridos y 236 fallecidos.