Salieron a la luz imágenes inéditas de la tragedia en el Jet Set en la que murió Rubby Pérez

En las últimas horas han salido a la luz imágenes inéditas de los segundos antes de la tragedia en la discoteca Jet Set y momentos posteriores al desplome del techo.
Estas imágenes las recuperó la investigadora e influencer Camila García Duran del material que está en posesión del Ministerio Público. «En las imágenes queda evidencia como aproximadamente a las 11:40 de la noche un elemento decorativo del techo cayó y golpeó a un cliente, Renberto Durán», indicó.
«En ese momento Gregory Adames, empleado del lugar, le sugiere a Maribel Espaillat (arrestada posteriormente) suspender la actividad, pero la fiesta continuó», agregó.
De igual forma, destacó las señales que dieron los presentes de que algo no iba bien.
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«Desde distintos ángulos de las cámaras, salón principal, área del bar y pasillos, las imágenes muestran a los asistentes, a los mismos empleados y hasta a los músicos mirando hacia el techo, señalando, percibiendo el peligro y finalmente a las 12:44 de la madrugada ocurrió la tragedia y el techo cayó», señaló.
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Los videos muestran como en medio del caos, algunas personas empezaron a ayudar a otras
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, propiedad de Antonio Espaillat, hermano de Maribel, ocurrió el martes 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. En el momento del colapso, se llevaba a cabo un concierto del artista Rubby Pérez, quien falleció a causa del siniestro. Este accidente tuvo un saldo de aproximadamente 180 heridos y 236 fallecidos.