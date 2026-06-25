Los reyes de España transmiten su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela

(EFE).- Los reyes de España han transmitido este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los dos terremotos sufridos por el país en el que han fallecido, al menos, 32 personas y otras 700 han resultado heridas.

En un mensaje en la red social X, lamentan la tragedia provocada por estos dos terremotos y trasladan a los ciudadanos venezolanos todo su apoyo.

«Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido el desastre», añade el mensaje.

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La reina Letizia expresó su preocupación por la situación en Venezuela tras los sismos y afirmó que España ha ofrecido su ayuda. Señaló además que el rey Felipe VI sigue de cerca la evolución de la emergencia durante su viaje oficial a México.… — Reporte Ya (@ReporteYa) June 25, 2026

Por su parte, la reina Letizia ha manifestado su preocupación por las consecuencias de los dos terremotos en Venezuela y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar, «que va a ser un gran desafío».

Según ha explicado, Felipe VI, que vuela en estos momentos hacia México, se encuentra «lógicamente» preocupado como muchísimos españoles y pendiente de la información que se va conociendo de los terremotos que han sacudido este jueves Venezuela, donde han muerto al menos 32 personas y otras 700 han resultado heridas, según los primeros datos.

Una cifra que «se intuye que será mayor» aparte de «todo el destrozo por la tragedia», ha dicho la reina.

Antes de participar en un acto público, la reina ha explicado que España ha ofrecido ayuda al país caribeño y se está esperando a que se active el operativo para poder colaborar tanto en el rescate de personas como en la reconstrucción posterior «que será también un gran reto».